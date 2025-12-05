Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần 873 - Xây dựng Công trình Giao thông (Cienco 873) tại BIDV Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Cienco 873 có địa chỉ tại số 346 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước, đường dây và trạm điện đến 35 KV; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; thiết kế công trình đường bộ, công trình cầu, hầm; tư vấn, thí nghiệm vật liệu, tư vấn đầu tư...

Tính đến ngày 26/11/2025, khoản nợ của Cienco 873 tại BIDV đã lên tới 320,275 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 346 đường Nguyễn Trãi, cũng chính là nơi đặt trụ sở của công ty, thuộc sở hữu của Cienco 873.

Đây là một tòa nhà văn phòng có vị trí nổi bật trên trục đường Nguyễn Trãi.

Giá khởi điểm của khoản nợ được xác định bằng giá trị ghi sổ khoản nợ tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá nhưng không thấp hơn 321 tỷ đồng.