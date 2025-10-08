Trao đổi với PV VietNamNet, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết hiện nay, trường đã đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 16 nhóm ngành thuộc 11 lĩnh vực khác nhau.

Ngoài những ngành thế mạnh truyền thống là kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, gần đây, nhà trường còn mở thêm một lĩnh vực mới là các ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin.

“Bước đầu, nhà trường cũng đã gặt hái được một số thành công là thu hút được các em sinh viên giỏi đến học các ngành thuộc lĩnh vực này”, ông Đức nói.

Ông đánh giá việc mở rộng, phát triển sang các lĩnh vực khác là bước đi quan trọng để nhà trường thực sự trở thành một đại học đa ngành toàn diện, thích ứng nhanh với xu hướng phát triển toàn cầu.

Vì thế, trong thời gian tới, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục nghiên cứu, quan tâm đến 3 lĩnh vực gồm: Sức khỏe, bán dẫn và công nghệ môi trường.

“Đó đều là những lĩnh vực đã được nhà trường định hướng, là chiến lược đào tạo nằm trong chiến lược tổng thể giai đoạn 2025--2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Đại học Kinh tế Quốc dân”, ông Đức nói.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NEU

Việc Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng, các đại học ở Việt Nam nói chung thay đổi theo hướng tinh gọn, đa ngành, theo ông Đức "là yêu cầu và cũng là xu hướng tất yếu”.

“Gần đây, Bộ Chính trị đã có nghị quyết 71 liên quan đến việc đột phá, phát triển giáo dục - đào tạo. Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết là nâng cao chất lượng dạy và học. Để làm được điều đó, sự tinh gọn, đa ngành… là điều kiện để thực hiện được mục tiêu cuối cùng này”, ông Đức nói.

Trước đó, giao nhiệm vụ cho Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay mô hình đại học là mô hình quản trị nội bộ hướng tới phát triển đa ngành. Vậy nên, trong định hướng phát triển thời gian tới, Đại học Kinh tế Quốc dân cần hướng tới cơ cấu đa ngành một cách hợp lý, đa ngành nhưng vẫn phát huy được lợi thế, sở trường và sức mạnh truyền thống.

“Đa ngành không có nghĩa là tất cả những gì người khác làm thì mình cũng làm. Không nên xa rời mục tiêu và sứ mệnh chính của mình. Bản sắc và thương hiệu của nhà trường cần nối tiếp và phát huy trong mô hình tổ chức và quản trị mới”, Bộ trưởng nói.