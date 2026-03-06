Ngày 6/3, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường sẽ tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Dự kiến trường mở thêm 15 ngành/chương trình đào tạo mới, gồm: Công nghệ tài chính (học bằng tiếng Việt), Kinh tế số, Toán ứng dụng, Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế, Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế và Kinh tế y tế (đều học bằng tiếng Anh).

Về phương thức tuyển sinh, trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng (3%), xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức kết hợp (97%).

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn sử dụng bốn tổ hợp giống như năm ngoái, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Theo thống kê những năm gần đây, hơn 95% thí sinh xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân lựa chọn 4 tổ hợp này.

Phương thức xét tuyển kết hợp dành cho ba nhóm thí sinh. Nhóm 1 là những em có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 V-ACT hoặc 60/100 TSA. Thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả thi độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150).

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác (không phải tiếng Anh) trong các môn Văn, Lý hoặc Hóa.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Học phí chương trình chuẩn năm học 2026 dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng/năm, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh là khoảng 41-68 triệu đồng/năm học.

Nhà trường lưu ý, từ năm 2025, các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao được tuyển sinh ngay từ đầu với 5 mã riêng (2 mã chương trình đào tạo tiên tiến và 3 mã chương trình đào tạo chất lượng cao).

Năm 2026, nhà trường cũng sẽ phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng chương trình đào tạo thuộc các mã tuyển sinh tiên tiến, chất lượng cao. Sau khi nhập học, sinh viên trúng tuyển sẽ được xét vào các chương trình cụ thể dựa trên nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu từng chương trình và điểm xét tuyển.