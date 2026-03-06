Ngày 6/3, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 23 trường quân đội. Tổng chỉ tiêu dự kiến năm nay là hơn 5.400, tăng khoảng 1.000 so với năm 2025.

Trong số 23 trường tuyển sinh năm nay, Trường Sĩ quan Chính trị tuyển nhiều nhất với 779 chỉ tiêu. Xếp sau đó là Trường Sĩ quan Lục quân 2 với 742 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 với 694 chỉ tiêu.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng. Trong đó, thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Chỉ tiêu 23 trường quân đội cụ thể như sau:

Năm 2026, Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (QDA), dự kiến diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6, sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi có thể được điều chỉnh phù hợp với kế hoạch của Bộ GD-ĐT và sẽ được thông báo trước ít nhất một tháng.

Trong năm đầu triển khai, kỳ thi được tổ chức tại ba địa điểm: Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Các năm tiếp theo, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào nhu cầu đăng ký để mở thêm điểm thi.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính, điểm được chấm tự động và kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Kết quả bài thi sẽ được các trường quân đội sử dụng xét tuyển cùng với các phương thức khác như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.