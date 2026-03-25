Ngày 29/3, Đại học Monash, hiện xếp hạng 36 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, sẽ tổ chức sự kiện Admission Day tại TP.HCM, mang đến cơ hội để học sinh và phụ huynh tìm hiểu trực tiếp về chương trình đào tạo, trải nghiệm sinh viên và định hướng nghề nghiệp của trường.

Sự kiện lần này được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường hiện diện của trường tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình tiếp cận giáo dục quốc tế và chuẩn bị cho môi trường làm việc toàn cầu.

Đại học Monash (Úc) hiện xếp hạng 36 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026

Monash hiện là đại học có bộ phận phụ trách riêng về trải nghiệm sinh viên. Theo nhà trường, điều này phản ánh định hướng đặt phúc lợi, sự phát triển cá nhân và khả năng sẵn sàng nghề nghiệp của sinh viên ở cấp ưu tiên cao.

Tại Admission Day, học sinh và phụ huynh sẽ được tìm hiểu về hệ thống hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế, từ giai đoạn trước khi sang Úc cho tới sau tốt nghiệp. Các chương trình bao gồm hoạt động chào đón sinh viên quốc tế, hội thảo hỗ trợ ổn định cuộc sống, kết nối cộng đồng trước ngày nhập học, cố vấn đồng đẳng, hỗ trợ học thuật, tiếng Anh và định hướng nghề nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại sự kiện là sáng kiến Career Impact - cách tiếp cận toàn trường của Monash nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cho việc tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Theo đó, trường kết hợp học tập ứng dụng AI, tư vấn cá nhân hóa, hoạt động đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên phát triển cả năng lực chuyên môn lẫn các kỹ năng mà nhà tuyển dụng hiện nay yêu cầu.

Sinh viên tham dự sự kiện cũng được giới thiệu về các cơ hội học tập gắn với thực tiễn, như Monash Innovation Guarantee với các dự án cùng hơn 60 đối tác doanh nghiệp, hay Global Immersion Guarantee cho phép sinh viên tham gia trải nghiệm cùng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức cộng đồng tại 9 quốc gia, với chi phí đi lại và lưu trú do Monash hỗ trợ.

Sự kiện Admission Day 2026 là một phần trong nỗ lực tăng cường hiện diện của Monash tại Việt Nam, thị trường quan trọng hàng đầu của trường trong khu vực

Theo Monash, Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng của trường, ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ học sinh đối với các chương trình đào tạo có uy tín quốc tế và đầu ra nghề nghiệp rõ ràng.

Bên cạnh hợp tác giáo dục, Monash cũng cho biết đang đồng hành với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong những lĩnh vực như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đô thị thông minh và sản xuất thông minh, thông qua các thế mạnh nghiên cứu về chính sách khí hậu, năng lượng tái tạo, kỹ thuật giao thông, AI, an ninh mạng và phân tích dữ liệu.

Bích Đào