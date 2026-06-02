Tại Trường Đại học Bách khoa, GS.TS Mai Thanh Phong tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm. Ông Phong sinh năm 1972, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ kỹ thuật hóa học, từng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng từ tháng 5/2018 sau thời gian giữ vị trí Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học - công nghệ và đối ngoại.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Lan sinh năm 1974, quê Long An, là tiến sĩ dân tộc học, từng là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường khi được bổ nhiệm năm 2018 và tái bổ nhiệm năm 2023.

Tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, GS.TS Phan Bách Thắng tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/6. Ông Thắng sinh năm 1979, là giáo sư ngành vật lý, có nhiều kinh nghiệm quản lý và nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và khoa học sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 1/6. Trước đó, ông đảm nhiệm vai trò Phó hiệu trưởng phụ trách trường.

Cùng với đó, PGS.TS Trần Lê Quan tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; PGS.TS Lê Văn Thăng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, đều nhiệm kỳ 5 năm.

Ngoài ra, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cũng điều động PGS.TS Nguyễn Hồng Quân đến công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng, thời hạn 5 năm kể từ ngày 29/5.