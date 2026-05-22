Điều động ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Túy Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Điều động ông Phạm Phương Bình, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM, phụ trách chung Trường THPT Hà Huy Tập.

Lãnh đạo các trường THPT mới thành lập nhận quyết định sáng 22/5. Ảnh: P.H

Đây đều là các trường THPT công lập mới được UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Trong đó:

Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng có trụ sở tại số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM (trụ sở UBND quận 12 cũ). Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 10.

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu có trụ sở tại số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TPHCM (trụ sở UBND quận Tân Phú cũ). Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10.

Trường THPT Hà Huy Tập có trụ sở tại thửa đất số 2831, tờ bản đồ số 95, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TPHCM (trụ sở Trường Trung cấp Nghề Dĩ An cũ). Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 720 chỉ tiêu lớp 10.

Trường THPT Phan Văn Hớn có trụ sở tại khu tái định cư 38ha, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 810 chỉ tiêu lớp 10.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp có trụ sở tại Khu dân cư 8A, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ, TPHCM. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10 công lập.