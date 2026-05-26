Thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với PGS.TS Trần Xuân Trường là 5 năm. PGS.TS Trần Xuân Trường nhận nhiệm vụ mới, thay vị trí của người tiền nhiệm là GS.TS Trần Thanh Hải.

PGS.TS Trần Xuân Trường sinh năm 1975 tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Ông là cựu sinh viên ngành Trắc địa của Trường ĐH Mỏ - Địa chất khóa 1993-1998.

Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại công tác tại trường với vai trò giảng viên, tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ. Sau đó ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất, Vũ trụ và Môi trường tại Université Grenoble Alpes - CH Pháp.

PGS.TS Trần Xuân Trường từng trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo quan trọng tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Dù ở cương vị nào, ông luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, phong cách lãnh đạo gần gũi, quyết đoán và khát vọng xây dựng trường ngày càng phát triển bền vững.

Như vậy, hiện nay, ngoài Hiệu trưởng Trần Xuân Trường, Ban Giám hiệu Trường ĐH Mỏ - Địa chất có 3 phó hiệu trưởng gồm: PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS Triệu Hùng Trường, PGS.TS Nguyễn Thế Vinh.