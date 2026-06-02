Theo HUTECH, việc thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực y tế có chuyên môn, y đức, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường y tế hiện đại.

Nhà trường cho biết đây không chỉ là sự mở rộng về cơ cấu đào tạo mà còn thể hiện định hướng phát triển có lộ trình, bài bản và dài hạn trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trước đó, HUTECH đã xây dựng nền tảng đào tạo khối ngành sức khỏe thông qua các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Quá trình này giúp nhà trường tích lũy kinh nghiệm đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở thực hành phục vụ đào tạo nhân lực y tế.

Trên cơ sở đó, Trường Y và Khoa học Sức khỏe sẽ tiếp tục mở rộng đào tạo theo chiều sâu, từng bước phát triển các ngành đòi hỏi chuyên môn cao như Y khoa. Các ngành Y học cổ truyền và Răng Hàm Mặt cũng được định hướng mở theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện chất lượng theo quy định.

PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng đơn vị này. Ông Hiệp từng là cựu hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp, hiện là Cố vấn cao cấp của Chủ tịch Hội đồng trường HUTECH, cho biết việc thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe mở ra giai đoạn phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của nhà trường.

PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Y và Sức khỏe HUTECH.

Ông nhấn mạnh đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ, là lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực cao, sự cẩn trọng và trách nhiệm xã hội lớn. Vì vậy, HUTECH ưu tiên xây dựng nền tảng đào tạo vững chắc, đội ngũ giảng viên phù hợp, điều kiện bảo đảm chất lượng và môi trường học tập gắn với thực hành nghề nghiệp.

Theo ông Hiệp, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đào tạo y học hiện đại không thể tách rời các ứng dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là yếu tố bổ trợ, còn những giá trị cốt lõi của nghề y như y đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần phục vụ người bệnh vẫn giữ vai trò nền tảng.

"Đào tạo bác sĩ không chỉ là đào tạo kiến thức và kỹ năng mà còn phải hình thành tính tự chủ, trách nhiệm nghề nghiệp, y đức và năng lực hành nghề trong một hệ thống y tế đang thay đổi nhanh chóng", ông Hiệp chia sẻ.