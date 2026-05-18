Tiến sĩ Lê Trường Sơn tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM

Theo Quyết định số 1228/QĐ-BGDĐT, Tiến sĩ Lê Trường Sơn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh nhà trường triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ lãnh đạo theo định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, gắn với Nghị quyết 71-NQ/TW.

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1971, là cựu sinh viên Khóa 14 của Trường Đại học Luật TPHCM. Ông công tác tại trường từ năm 1995, có hơn 30 năm gắn bó liên tục và trải qua nhiều vị trí từ giảng viên đến cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường.

Từ năm 2013-2023, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng; từ tháng 5/2023 được giao phụ trách và từ tháng 9/2023 đảm nhiệm chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 10/2025, ông được Bộ GD-ĐT công nhận giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong quá trình công tác, ông có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đổi mới quản trị đại học, đồng thời am hiểu sâu sắc truyền thống và định hướng phát triển của nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà được tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

Cùng ngày, theo Quyết định số 1212/QĐ-BGDĐT, GS.TS. Nguyễn Minh Hà được tái bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mô hình quản trị đại học, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thiện cơ chế tự chủ theo định hướng các chính sách mới.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà sinh năm 1972 tại Nha Trang, Khánh Hòa, có trình độ Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TPHCM (1991-1995), thạc sĩ Kinh tế phát triển liên kết với Viện ISS (Hà Lan) (1995-1997) và tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Aberdeen (2006-2009) theo học bổng Nhà nước 322. Ông được công nhận Phó Giáo sư năm 2013 và Giáo sư năm 2020.

Trước khi công tác tại Trường Đại học Mở TPHCM, ông làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM (1997-2003). Từ năm 2003, ông gắn bó với trường và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các khoa, phòng chức năng.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng; từ tháng 7/2019 giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024 và tiếp tục được tái bổ nhiệm vào năm 2026.