Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, năm nay trường dự kiến tuyển khoảng 2.150 chỉ tiêu theo hai phương thức, gồm xét tuyển thẳng (40%) và xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (60%). Nếu không tuyển đủ, số chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét điểm thi.
Năm nay, nhà trường dự kiến xét tuyển theo 6 tổ hợp. So với năm ngoái, trường bỏ xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và B08 (Toán, Sinh, Anh); bổ sung một số tổ hợp mới, gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).
Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:
|
STT
|
Tên ngành
|
Chỉ tiêu
|
Phương thức tuyển sinh
|
Tổ hợp xét tuyển
|
Địa điểm đào tạo
|
1
|
Y khoa
|
450
|
301; 100
|
B00
|
Hà Nội
|
2
|
Răng-Hàm-Mặt
|
120
|
301; 100
|
B00
|
Hà Nội
|
3
|
Y học cổ truyền
|
80
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
4
|
Y học dự phòng
|
110
|
301; 100
|
A00, B00, D07
|
Hà Nội
|
5
|
Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*)
|
130
|
301; 100
|
A00, B00, D07
|
Hà Nội
|
6
|
Hộ sinh
|
70
|
301; 100
|
A00, B00, D07
|
Hà Nội
|
7
|
Kỹ thuật phục hình răng
|
50
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
8
|
Kỹ thuật xét nghiệm y học
|
80
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
9
|
Kỹ thuật hình ảnh y học (**)
|
100
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
10
|
Kỹ thuật phục hồi chức năng
|
70
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
11
|
Khúc xạ nhãn khoa
|
80
|
301; 100
|
A00, B00
|
Hà Nội
|
12
|
Dinh dưỡng
|
110
|
301; 100
|
A00, B00, D07
|
Hà Nội
|
13
|
Y tế công cộng
|
90
|
301; 100
|
A01, D01, D07, D10
|
Hà Nội
|
14
|
Tâm lý học
|
90
|
301; 100
|
A01, D01, D07, D10
|
Hà Nội
|
15
|
Công tác xã hội
|
60
|
301; 100
|
A01, D01, D07, D10
|
Hà Nội
|
16
|
Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa
|
150
|
301; 100
|
B00
|
Phân hiệu Thanh Hóa
|
17
|
Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa
|
100
|
301; 100
|
A00, B00, D07
|
Phân hiệu Thanh Hóa
|
18
|
Kỹ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa
|
80
|
301; 100
|
A00, B00
|
Phân hiệu Thanh Hóa
|
19
|
Kỹ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa
|
60
|
301; 100
|
A00, B00
|
Phân hiệu Thanh Hóa
|
20
|
Kỹ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa
|
70
|
301; 100
|
A00, B00
|
Phân hiệu Thanh Hóa
|
Tổng
|
2150
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Y Hà Nội cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ quốc tế khác.
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, trong đó ngành Tâm lý học xét tuyển theo tổ hợp C00 có mức điểm cao nhất. Trong khi đó, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm.