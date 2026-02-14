Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, năm nay trường dự kiến tuyển khoảng 2.150 chỉ tiêu theo hai phương thức, gồm xét tuyển thẳng (40%) và xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (60%). Nếu không tuyển đủ, số chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét điểm thi.

Năm nay, nhà trường dự kiến xét tuyển theo 6 tổ hợp. So với năm ngoái, trường bỏ xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và B08 (Toán, Sinh, Anh); bổ sung một số tổ hợp mới, gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Địa điểm đào tạo

1

Y khoa

450

301; 100

B00

Hà Nội

2

Răng-Hàm-Mặt

120

301; 100

B00

Hà Nội

3

Y học cổ truyền

80

301; 100

A00, B00

Hà Nội

4

Y học dự phòng

110

301; 100

A00, B00, D07

Hà Nội

5

Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*)

130

301; 100

A00, B00, D07

Hà Nội

6

Hộ sinh

70

301; 100

A00, B00, D07

Hà Nội

7

Kỹ thuật phục hình răng

50

301; 100

A00, B00

Hà Nội

8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

301; 100

A00, B00

Hà Nội

9

Kỹ thuật hình ảnh y học (**)

100

301; 100

A00, B00

Hà Nội

10

Kỹ thuật phục hồi chức năng

70

301; 100

A00, B00

Hà Nội

11

Khúc xạ nhãn khoa

80

301; 100

A00, B00

Hà Nội

12

Dinh dưỡng

110

301; 100

A00, B00, D07

Hà Nội

13

Y tế công cộng

90

301; 100

A01, D01, D07, D10

Hà Nội

14

Tâm lý học

90

301; 100

A01, D01, D07, D10

Hà Nội

15

Công tác xã hội

60

301; 100

A01, D01, D07, D10

Hà Nội

16

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

150

301; 100

B00

Phân hiệu Thanh Hóa

17

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

100

301; 100

A00, B00, D07

Phân hiệu Thanh Hóa

18

Kỹ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa

80

301; 100

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa

19

Kỹ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa

60

301; 100

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa

20

Kỹ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa

70

301; 100

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa

Tổng

2150

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Y Hà Nội cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ quốc tế khác.

Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, trong đó ngành Tâm lý học xét tuyển theo tổ hợp C00 có mức điểm cao nhất. Trong khi đó, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm.