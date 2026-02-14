Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, năm nay trường dự kiến tuyển khoảng 2.150 chỉ tiêu theo hai phương thức, gồm xét tuyển thẳng (40%) và xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (60%). Nếu không tuyển đủ, số chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét điểm thi.

Năm nay, nhà trường dự kiến xét tuyển theo 6 tổ hợp. So với năm ngoái, trường bỏ xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và B08 (Toán, Sinh, Anh); bổ sung một số tổ hợp mới, gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau: