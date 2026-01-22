Nguyễn Thị Quỳnh Anh hiện là sinh viên năm 6 ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Mới đây, Quỳnh Anh trở thành “Sinh viên của năm”, cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện tiêu biểu cho thế hệ sinh viên không chỉ giỏi kiến thức, chuyên môn mà còn thể hiện được bản lĩnh, tài năng của Trường Đại học Y Hà Nội.

Các thí sinh sẽ phải trải qua 4 vòng thi, gồm: Sơ khảo, Thi kiến thức - tranh biện, Thi tài năng, Thi ứng xử bằng ngoại ngữ và xử lý tình huống trong lĩnh vực khám, chữa bệnh trong đêm chung kết.

Khoảnh khắc được xướng tên là “Sinh viên của năm”, Quỳnh Anh vỡ òa trong hạnh phúc. “Đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho cả hành trình nỗ lực không ngừng, đồng thời là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa”, nữ sinh nói.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh là “Sinh viên của năm” tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Từng là Phó Bí thư chi bộ, Bí thư chi đoàn, luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và giành nhiều bằng khen, Quỳnh Anh được các bạn tin tưởng “đề cử” tham gia cuộc thi này. Vượt qua nhiều ứng viên, nữ sinh trở thành một trong 4 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng.

Quỳnh Anh cho hay để đi được đến đêm chung kết, em đã buộc bản thân phải bước ra khỏi vùng an toàn. “Em tự rèn kỹ năng giao tiếp, tranh biện, chủ động trau dồi ngoại ngữ và sắp xếp thời gian học tập, sinh hoạt khoa học hơn. Điều quan trọng nhất, em đã học cách tin vào chính mình, dám thử, dám thể hiện”, Quỳnh Anh nói.

Một trong những phần thi ở đêm chung kết, với vai bác sĩ, Quỳnh Anh phải xử lý tình huống tư vấn cho một sản phụ đến khám thai và thông báo tin xấu là thai chết lưu. Tuy nhiên, ở cuối phần thi, điều gây bất ngờ đây lại là một bệnh nhân tâm thần đang tưởng tượng mình mang thai.

Nhận được tình huống bất ngờ, Quỳnh Anh có chút bối rối. “Nhưng nhờ vào các kỹ năng đã được thầy cô giảng dạy trên lớp và kinh nghiệm đi lâm sàng, em đã giữ được sự bình tĩnh để tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân, kể cả trong những tình huống áp lực”, nữ sinh nói. Nhờ đó, chỉ trong vỏn vẹn vài phút trên sân khấu, Quỳnh Anh đã ứng xử khéo léo, hoàn thành trọn vẹn phần thi, được ban giám khảo dành nhiều lời khen ngợi.

Theo Quỳnh Anh, khi khám chữa bệnh, yếu tố cần đặt lên hàng đầu là tính chuyên nghiệp của bác sĩ và sự đồng cảm với bệnh nhân. Tính chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn ở cách ứng xử, thái độ và trách nhiệm đối với người bệnh.

Ngoài ra, bác sĩ cần có sự đồng cảm trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, bởi khi cảm thấy được tôn trọng và quan tâm, người bệnh sẽ tin tưởng và hợp tác tốt trong điều trị. Đây cũng là chìa khóa để bác sĩ khai thác được những thông tin cần thiết, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

Chọn ngành y vì ước mơ từ nhỏ

Trước khi trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, Quỳnh Anh theo học tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Nữ sinh từng đạt được nhiều thành tích nổi bật như giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12; Huy chương Bạc học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; Huy chương Đồng Trại hè Hùng Vương; Giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học…

Luôn ước mơ trở thành bác sĩ, khi lớn hơn, Quỳnh Anh nhận thấy tính cách của mình có nhiều nét phù hợp với nghề như thích lắng nghe, chăm sóc người khác. “Chính sự đồng điệu giữa ước mơ thuở bé và con người hiện tại đã khiến em quyết tâm theo đuổi ngành y, dù biết con đường này đòi hỏi phải rất nỗ lực, kiên trì”, Quỳnh Anh nói.

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, khó khăn lớn nhất Quỳnh Anh từng đối mặt là việc học cách cân bằng. Đặc biệt là quãng thời gian năm thứ tư, khi bắt đầu đi lâm sàng, lịch học dày đặc, sáng đi viện, chiều học lý thuyết, tối trực, hôm sau lại đi thi khiến nữ sinh không ít lần căng thẳng.

Nhưng nhờ sự định hướng của thầy cô và chia sẻ từ các anh chị đi trước, Quỳnh Anh dần xây dựng được phương pháp học phù hợp như hình thành thói quen đọc bài trước khi đi viện, đặt mục tiêu mỗi ngày tiếp cận một mặt bệnh, chủ động đặt câu hỏi khi có băn khoăn.

Quỳnh Anh mong muốn trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai. Ảnh: NVCC

Việc đạt danh hiệu “Sinh viên của năm” đã tiếp thêm cho Quỳnh Anh động lực, sự tự tin trên hành trình đã chọn. “Từ cuộc thi, em càng hiểu hơn rằng để trở thành một bác sĩ giỏi, ngoài giữ cái đầu lạnh và trau dồi kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể đưa ra các quyết định điều trị đúng đắn, cần có một trái tim nóng để biết đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia với bệnh nhân”, nữ sinh nói.

Ngoài ra, giải thưởng này cũng giúp Quỳnh Anh càng thêm tin tưởng vào bản thân và hiểu được rằng “không nhất thiết phải thật xuất sắc mới bắt đầu, điều quan trọng là kiên trì và nghiêm túc với lựa chọn của mình”.

Quỳnh Anh cho biết trong thời gian tới, ngoài việc tập trung hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nữ sinh sẽ chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp và thi bác sĩ nội trú để tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn một cách bền bỉ, nghiêm túc.