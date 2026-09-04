Hai chiều lưu thông được tổ chức theo từng giai đoạn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), thuộc địa bàn các xã An Khánh và Sơn Đồng.

Việc điều chỉnh này nhằm phục vụ sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông cầu Đan Hoài và thảm lại mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150 - Km12+500.

Thời gian phân luồng kéo dài 45 ngày liên tục. Phạm vi thi công gồm cao tốc phải, cao tốc trái, đường gom phải và đường gom trái quanh cầu Đan Hoài.

Các hạng mục được triển khai lần lượt theo từng nửa mặt đường. Sau khi hoàn thành một phần, nhà thầu phải thu dọn, hoàn trả mặt đường và bảo đảm an toàn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo. Việc rào chắn không được thực hiện đồng thời tại các vị trí đối diện hoặc liền kề nếu có nguy cơ gây xung đột dòng xe, ùn tắc.



Phương tiện lưu ý 2 giai đoạn thi công

Trong giai đoạn 1, đơn vị thi công sửa khe co giãn trên cao tốc phải và đường gom trái, đồng thời thảm mặt đường cao tốc phải từ Km10+150 đến Km12+500.

Các phương tiện hướng Láng đi Hòa Lạc sẽ tạm thời không được đi vào phần đường nằm trong phạm vi rào chắn trên cao tốc phải và đường gom trái.

Xe được hướng dẫn lưu thông trên phần đường còn lại, thực hiện chuyển làn, giảm tốc độ và tuân thủ biển báo, rào chắn tại hiện trường.

Sang giai đoạn 2, việc sửa chữa chuyển sang cao tốc trái và đường gom phải.

Khi đó, các phương tiện hướng Hòa Lạc đi Láng sẽ tạm thời không được đi vào khu vực rào chắn trên cao tốc trái và đường gom phải.

Các phương tiện tiếp tục lưu thông trên phần đường còn lại theo hướng dẫn, đồng thời phải giảm tốc độ và chú ý hệ thống biển báo.



Đảm bảo giao thông trong suốt thời gian thi công

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo dõi tình hình, chủ động xử lý khi xảy ra ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố.

Nhà thầu phải bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo, chiếu sáng ban đêm và người hướng dẫn giao thông tại các vị trí cần thiết.

Khi xảy ra mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhà thầu phải chủ động tạm dừng thi công khi cần thiết để bảo đảm an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp điều tiết, hướng dẫn và phân luồng phương tiện. Chính quyền các xã An Khánh, Sơn Đồng được yêu cầu thông tin để người dân chủ động lựa chọn lộ trình khi qua khu vực cầu Đan Hoài.