Chiều 2/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo đó, từ ngày 29/8 đến 2/9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết, 134 người bị thương; so với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, giảm 68 vụ, giảm 54 người chết, giảm 26 người bị thương.

Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT phân luồng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45. Ảnh: Đình Hiếu

Công an các địa phương đã xử lý 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ; 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 138 trường hợp quá khổ giới hạn...

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.

CSGT kiểm tra hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo, App VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đã uống rượu, bia không lái xe; tuân thủ tốc độ; giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện...