Không phải ai mua xe lần đầu cũng biết cách nhận diện những chiêu trò mập mờ tại các đại lý. Nhưng với hơn 10 năm kinh nghiệm, nữ nhân viên bán xe Cadillac hàng đầu của Mỹ cho rằng chỉ cần để ý vài dấu hiệu, người mua có thể tránh được việc “mất tiền oan”.

Andrea Anderson, làm việc tại Nashville (bang Tennessee), nằm trong top 100 nhân viên bán xe Cadillac xuất sắc nhất nước Mỹ. Cô thường chia sẻ mẹo mua xe trên mạng xã hội TikTok và nhận được nhiều sự quan tâm.

Những dấu hiệu cần cảnh giác khi mua xe mới

Theo Anderson, khách hàng nên lập tức nghi ngờ nếu nhân viên bán xe không minh bạch trong việc báo các khoản chi phí kèm theo. “Họ phải cung cấp rõ ràng chi phí làm chìa khóa dự phòng, bảo hành mở rộng, hay gói dán kính, phủ kính. Nếu né tránh, đó là một dấu hiệu gian dối”, cô nói.

Một chiêu khác là chỉ đưa cho khách hàng xem tổng giá xe và mức trả góp hàng tháng, nhưng không giải thích chi tiết các hạng mục phí. “Khi họ không cho bạn thấy toàn bộ bảng giá, nghĩa là họ cố giấu điều gì đó. Và đó không phải là cách đàm phán một thương vụ công bằng”, Anderson nhấn mạnh.

Nữ saler bán xe cảnh báo người mua ô tô những chiêu trò mập mờ tại các đại lý

Cô cũng cảnh báo về việc đại lý báo hai mức giá khác nhau: một khi trả tiền mặt, một khi thanh toán qua tín dụng. Giá xe mới, theo luật, không được thay đổi dựa trên phương thức trả tiền. “Nếu họ làm vậy, hãy đặt câu hỏi ngay”, cô nói.

Nhiều đại lý còn đưa ra hai mức lãi suất: một kèm bảo hành, một không kèm bảo hành. Anderson khuyến nghị khách phải hỏi bằng chứng họ lấy các con số này từ đâu, bởi lãi suất không được phụ thuộc vào việc bạn có mua bảo hành hay không.

Làm sao để mua xe an toàn hơn?

Để giảm thiểu rủi ro, Anderson khuyên khách nên gọi trước cho đại lý và hỏi một số thông tin cụ thể về mẫu xe muốn mua, kèm theo yêu cầu xác nhận xem đại lý có áp dụng các gói phụ kiện bắt buộc hay không.

“Sau đó, hãy yêu cầu họ chụp ảnh chiếc xe bằng điện thoại cá nhân và gửi cho bạn qua tin nhắn hoặc email. Chỉ cần làm vậy là biết ngay nhân viên có thực sự hỗ trợ hay chỉ hứa miệng, cũng như biết chiếc xe có thật sự còn hàng”, cô chia sẻ.

Anderson cho rằng nếu nhân viên đáp ứng được những yêu cầu nhỏ đó, người mua có thể yên tâm đặt lịch đến đại lý. “Bạn đã chắc chắn người bán sẵn sàng hỗ trợ, xe vẫn còn, và biết rõ có phụ phí hay không. Khi đó, trải nghiệm mua xe sẽ nhẹ nhàng, bớt áp lực và không còn lo bị ‘gài bẫy’ nữa.”

