Sau nửa đầu năm có sức mua chưa đạt kỳ vọng, nhiều hãng xe tiếp tục duy trì hoặc tăng mức ưu đãi trong tháng 7/2026. Các chương trình hỗ trợ tập trung vào giảm giá tiền mặt, hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện hoặc ưu đãi lãi suất.

Đáng chú ý, không chỉ các mẫu xe tồn kho (VIN 2024-2025), nhiều mẫu xe mới sản xuất năm 2026 cũng được áp dụng khuyến mại để gia tăng sức cạnh tranh.

Nhiều mẫu xe tiếp tục được các hãng và đại lý giảm giá mạnh trong tháng 7. Ảnh: Hoàng Hiệp

Subaru Forester giảm mạnh nhất, tới 360 triệu đồng

Subaru là một trong những hãng xe phổ thông có mức giảm giá lớn nhất trong tháng 7. Trong đó, mẫu xe chủ lực của hãng là Forester nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục được giảm "kịch sàn" nhằm đẩy hàng tồn.

Cụ thể, Subaru Forester phiên bản 2.0 i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng nhưng được bán với giá 799 triệu đồng, giảm 300 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp 2.0 i-S EyeSight giảm từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng, tương đương mức ưu đãi tới 360 triệu đồng.

Subaru Forester vẫn đang là mẫu xe phổ thông có mức giảm giá mạnh nhất thị trường. Ảnh: Subaru Việt Nam

Với giá bán dưới 800 triệu đồng sau ưu đãi, Forester hiện trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có mức giá hấp dẫn nhất thị trường. Tuy nhiên, đây là mức giảm cho xe thế hệ cũ với số năm sản xuất 2025. Trong khi đó, Forester thế hệ mới nhập khẩu Nhật Bản vẫn giữ nguyên giá bán từ 1,299-1,399 tỷ đồng.

Ngoài Forester, Subaru còn ưu đãi cho nhiều mẫu xe gầm cao của mình trong tháng 7 với mức giảm trên dưới 200 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu B-SUV nhập khẩu từ Nhật Bản là Subaru Crosstrek (giá niêm yết 1,098-1,268 tỷ đồng) có mức giảm từ 119-239 triệu đồng tùy phiên bản và năm sản xuất; mẫu Outback (giá niêm yết 1,769 tỷ đồng) giảm 144 triệu đồng tiền mặt, xuống còn 1,625 tỷ đồng.

Toyota Camry hybrid giảm 140 triệu đồng

Từ ngày 1/7, Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán mẫu Camry hybrid sau khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid có hiệu lực. Cùng với việc điều chỉnh giá, Toyota cũng đổi tên hai phiên bản hybrid của Camry.

Toyota cũng đã ngừng phân phối phiên bản máy xăng 2.0Q và chỉ còn hai phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid. Ảnh: TMV

Theo đó, phiên bản hybrid thấp HEV MID CE được đổi tên thành HEV Premium với giá bán 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với giá cũ 1,46 tỷ đồng. Còn bản cao HEV TOP CE đổi tên thành HEV Luxury và giữ nguyên giá 1,46 tỷ đồng. Trước đó, phiên bản này đã được Toyota Việt Nam giảm giá 70 triệu đồng từ đầu năm 2026.

Ngoài việc điều chỉnh giá mạnh tay cho mẫu Camry hybrid, Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đối với các mẫu xe chủ lực như Vios hay Toyota Yaris Cross trong tháng 7.

Cụ thể, khách hàng mua Toyota Vios trong tháng này sẽ được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương ứng với số tiền từ 46-54,5 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mức ưu đãi này cao gấp đôi so với tháng trước khi Vios chỉ được ưu đãi từ 23-27 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá xe Toyota Vios tháng 7 thực tế còn từ 412-490,5 triệu đồng.

Vios và Yaris Cross đang được Toyota Việt Nam giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV

Với mẫu Toyota Yaris Cross, TMV hỗ trợ "cào bằng" với số tiền 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản xăng và hybrid của mẫu xe, thay vì giảm 50% lệ phí trước bạ như trước. Sau ưu đãi, số tiền mua xe Yaris Cross trên thực tế khách hàng cần chi trả chỉ còn từ 600-678 triệu đồng tùy phiên bản.

Mitsubishi Xforce giảm tới 66 triệu đồng

Trong tháng 7, hãng xe Nhật Bản Mitsubishi cùng các đại lý hỗ trợ giảm giá mạnh tay cho mẫu B-SUV bán chạy Xforce.

Cụ thể, 2 phiên bản Xforce GLX (niêm yết 605 triệu) và Luxury (niêm yết 665 triệu đồng) được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền lần lượt là 60 và 66 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate (720 triệu), khách hàng nhận được gói ưu đãi trị giá 55 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce được giảm giá mạnh trong tháng 7. Ảnh: MMV

Ngoài Xforce, hãng xe Nhật Bản cùng hệ thống đại lý tiếp tục áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe khác của mình trong tháng 7 như Xpander, Attrage hay Triton.

Với mức hỗ trợ này, mẫu MPV bán chạy Xpander (niêm yết 560 đến 699 triệu đồng) được giảm 28-35 triệu đồng; Mitsubishi Attrage (380-490 triệu đồng) được giảm 19-25 triệu đồng; còn mẫu bán tải Triton (niêm yết 665-924 triệu) được giảm tương đương 20-31 triệu đồng.

Ford Ranger Wildtrak giảm 30 triệu đồng

Ford Việt Nam cũng vừa "quy hoạch" lại dòng xe bán tải Ranger của mình. Theo đó, mẫu xe bán tải đắt khách nhất thị trường Việt Nam có các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost.

Ngoài việc bỏ hẳn phiên bản XLT số sàn giá rẻ, bản Wildtrak 2.0L 4x4 của Ford Ranger còn giảm 30 triệu đồng so với trước đây, đưa giá bán xuống còn 949 triệu đồng.

Ngoài ra, các đại lý còn tiếp tục giảm giá từ 10-30 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua xe trong tháng 7. Một số phiên bản sản xuất trước cũng được chào bán với mức giá thấp hơn niêm yết nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn kho.

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 được giảm giá 30 triệu đồng so với trước. Ảnh: Ford VN

Theo ghi nhận thị trường, làn sóng ưu đãi trong đầu tháng 7 chủ yếu tập trung vào các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, từ sedan, SUV đến MPV và bán tải. Việc hàng loạt hãng xe đồng loạt tung ưu đãi ngay sau khi kết thúc quý II cho thấy cuộc đua giành thị phần vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Với nguồn cung dồi dào và nhiều mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm, các chương trình giảm giá được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, mở ra thêm cơ hội cho người tiêu dùng mua xe với chi phí hấp dẫn hơn.

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