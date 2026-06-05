Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Dự thảo quy định đại lý thu đổi ngoại tệ phải niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ và thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly cửa khẩu quốc tế niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Tỷ giá mua, bán ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng (TCTD) và đại lý được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý giữa TCTD ủy quyền với tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn mua, bán ngoại tệ, cập nhật số liệu và sổ sách kế toán theo hướng dẫn của TCTD ủy quyền, phù hợp với chế độ hạch toán, kế toán hiện hành. Đại lý đổi ngoại tệ cho TCTD ủy quyền nào thì sử dụng hóa đơn của TCTD ủy quyền đó. Khi thực hiện đổi ngoại tệ, đại lý đổi ngoại tệ phải giao một liên hóa đơn cho khách hàng.

Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các tiêu chí do TCTD uỷ quyền quy định về đối tượng được ủy quyền, chấp hành đúng các quy định trong hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ, các quy định liên quan của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định tại quy chế này.

Trong quá trình hoạt động, khi đại lý đổi ngoại tệ phát hiện trường hợp khách hàng sử dụng các loại ngoại tệ giả, ngoại tệ không còn giá trị lưu hành làm phương tiện mua bán, đại lý đổi ngoại tệ có trách nhiệm lập biên bản, tạm giữ số ngoại tệ này và thông báo cho cơ quan có trách nhiệm để tiến hành điều tra, xử lý.