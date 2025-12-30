Đức Phúc thể hiện tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cho hay VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Khác với các chương trình giải trí thuần túy, Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 được xây dựng theo cấu trúc cảm xúc xuyên suốt thay vì chia thành các chặng thời gian rời rạc. Mỗi tiết mục âm nhạc, mỗi phóng sự ngắn đều được đặt trong một tổng thể thống nhất, tạo nên dòng chảy tự nhiên từ nhìn lại – chiêm nghiệm – lan tỏa cảm hứng – hướng tới tương lai.

Hoàng Hải song ca với Dương Hoàng Yến.

Các phóng sự được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, những thành tựu nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng của con người Việt Nam trong năm qua.

Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 tiếp tục là điểm nhấn âm nhạc của đêm giao thừa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các gương mặt trẻ đang được công chúng yêu mến như: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Hải, Anh Tú, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Anh, S(trong) Trọng Hiếu... và Nguyễn Hùng Mưa đỏ với bản hit quốc dân Còn gì đẹp hơn.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ".

Những bản phối mới, cách dàn dựng hiện đại và sự kết hợp đa thế hệ mang đến không gian âm nhạc vừa sôi động vừa lắng đọng, phản ánh diện mạo một nền âm nhạc Việt Nam đang phát triển đa chiều.

Thời khắc đếm ngược chào năm mới tiếp tục là cao trào cảm xúc của chương trình. Trong không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu Hà Nội, TPHCMh và trên cả nước cùng hòa chung nhịp đập.

Ca sĩ Anh Tú.

Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Trước nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như những dấu mốc quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định lựa chọn chủ đề VTV Countdown 2026 là ''Tự hào Việt Nam'' một cách để khẳng định tinh thần ''Tôi là người Việt Nam'' trong thời khắc chuyển giao năm mới".

Ảnh, clip: VTV