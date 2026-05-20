Theo nội dung thỏa thuận, GO! sẽ từng bước mở rộng hiện diện tại các trung tâm thương mại thuộc hệ thống Vincom Retail trên toàn quốc.

Việc lựa chọn Vincom Plaza Đan Phượng là điểm khởi đầu phản ánh định hướng phát triển của cả hai doanh nghiệp tại các đô thị mới giàu tiềm năng, nơi nhu cầu về một mô hình mua sắm - giải trí - tiêu dùng hiện đại đang ngày càng gia tăng.

Tổng Giám đốc Vincom Retail và Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam trong buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Không chỉ đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của GO! trong hệ thống Vincom, Vincom Plaza Đan Phượng cũng đang từng bước hoàn thiện danh mục các khách thuê chủ chốt quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ, giải trí và dịch vụ.

Bên cạnh Đại siêu thị GO!, dự án dự kiến quy tụ cụm rạp Galaxy Cinema với concept “Cánh diều” mới, cùng nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực và vui chơi giải trí như Xtep, Lyn, Som Tum Thai, Dookki, Jollibee, Funny Kids hay Fahasa… tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng cho cư dân khu vực phía Tây Hà Nội.

Là thương hiệu đại siêu thị chủ lực của Central Retail Việt Nam, GO! được biết đến với mô hình bán lẻ hiện đại hướng tới nhu cầu mua sắm trọn gói cho gia đình. Trong đó, ngành hàng thực phẩm tươi sống là một trong những thế mạnh nổi bật với nguồn cung đa dạng, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỷ lệ lớn hàng Việt Nam. Hệ thống này đồng thời phát triển mạnh các nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống và nhu yếu phẩm hằng ngày với mức giá cạnh tranh.

Đại siêu thị GO! cũng được đánh giá cao nhờ chiến lược giá ổn định cùng nhiều chương trình khuyến mại quy mô lớn dành cho các nhóm ngành hàng thiết yếu. Hiện hệ thống đang triển khai chương trình “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch”, áp dụng cho hàng chục nghìn sản phẩm tiêu dùng nhanh và hóa mỹ phẩm. Nhiều nhóm hàng như thực phẩm, bánh kẹo, cà phê, dầu ăn hay sản phẩm chăm sóc gia đình thường xuyên được ưu đãi sâu, góp phần tối ưu chi phí mua sắm cho người tiêu dùng.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhấn mạnh: “Với vị thế là hệ thống đại siêu thị hàng đầu Việt Nam, cùng kinh nghiệm phát triển mô hình bán lẻ thực phẩm hiện đại và năng lực vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả, GO! tự tin mang đến mức giá cạnh tranh, ổn định và những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Ở giai đoạn đầu tiên này, mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là cùng Vincom Retail xây dựng GO! Đan Phượng thành điểm đến mua sắm thực sự phù hợp với nhu cầu của cộng đồng địa phương. Chúng tôi tin rằng một mô hình bán lẻ được triển khai đúng hướng sẽ không chỉ nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, mà còn tạo nền tảng vận hành hiệu quả và bền vững cho cả hai bên. Chúng tôi hy vọng đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Central Retail Việt Nam và Vincom Retail.”

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Vincom Retail, cho biết: “Chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào việc mang đến sự tiện nghi trong mua sắm và liên tục nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng. Hợp tác cùng Central Retail để đưa Đại siêu thị GO! vào hệ thống TTTM Vincom là một bước đi trong định hướng đó, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.”

Theo đại diện Vincom Retail, chiến lược phát triển hệ sinh thái khách thuê luôn được doanh nghiệp xác định là một trong những trọng tâm dài hạn. Trong nhiều năm qua, Vincom Retail không chỉ đồng hành cùng các chuỗi bán lẻ nội địa trong quá trình mở rộng hệ thống trên toàn quốc mà còn liên tục nâng cấp chất lượng vận hành và trải nghiệm tiêu dùng tại các trung tâm thương mại.

Song song với việc hỗ trợ các thương hiệu Việt phát triển và mở rộng hệ thống, Vincom Retail cũng mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế nhằm mang đến thêm nhiều mô hình mua sắm, dịch vụ và trải nghiệm mới cho khách hàng. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với xu hướng hình thành các tổ hợp mua sắm tích hợp, đa trải nghiệm và tiêu chuẩn ngày càng cao.

Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến khai trương trong quý III/2026 với quy mô khoảng 25.000 m², tọa lạc tại đại đô thị Vinhomes Wonder City. Đặc biệt, kiến trúc của Vincom Plaza Đan Phượng được lấy cảm hứng từ hình ảnh làng nghề diều sáo Bá Giang - một nét văn hóa đặc trưng lâu đời của vùng đất Đan Phượng. Thiết kế sử dụng các đường nét mềm mại, mở rộng theo hình cánh diều đang chuyển động trong gió, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại nhằm tạo nên một công trình vừa mang tính biểu tượng địa phương, vừa phù hợp với nhịp sống đô thị mới.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm - giải trí mới của khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng dịch vụ và tạo thêm việc làm cho địa phương trong thời gian tới.

(Nguồn: Vincom)