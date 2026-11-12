Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ nước này tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã “đột ngột qua đời” ở tuổi 66, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó trong ngày 11/11 nêu rõ rằng ông Darchiev đã qua đời tại Moscow “do một căn bệnh mãn tính”.

Đại sứ Nga Aleksandr Darchiev lúc sinh thời. Ảnh: Sputnik

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, Đại sứ Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021. Ông Darchiev cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Nga ở Washington, bao gồm các vai trò cố vấn cấp cao và công sứ - tham tán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Darchiev làm Đại sứ tại Washington vào tháng 3/2025, sau khi đề cử này được thảo luận với các quan chức Mỹ trong cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước đó. Việc bổ nhiệm này nằm trong nỗ lực khôi phục quan hệ song phương, sau khi quan hệ giữa Nga và Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cắt giảm mạnh các liên lạc ngoại giao với Moscow sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các quan chức và doanh nghiệp Nga. Từ tháng 10/2024 - 3/2025, Nga không có đại sứ tại Washington và đại sứ quán do một viên chức lâm thời đứng đầu (biện lý) điều hành.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm vì gạt bỏ ngoại giao sang một bên. Ông Trump cam kết sẽ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời khôi phục quan hệ song phương với Nga.

Khi đến Washington nhậm chức, Đại sứ Darchiev đã hoan nghênh những dấu hiệu cải thiện quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cảnh báo hai bên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua “di sản độc hại” từ chính quyền Mỹ tiền nhiệm.

Vào tháng 6/2025, ông Darchiev đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Trump, một cuộc gặp được nhà ngoại giao Nga mô tả là ngắn gọn nhưng “rất mang tính xây dựng”. 4 tháng sau đó, ông Darchiev trao các tài liệu đã được giải mật từ thời Liên Xô, liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cho nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Anna Paulina Luna.