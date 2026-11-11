Các đặc phái viên Mỹ tuyên bố sẽ tới Moscow để gặp Tổng thống Nga sau khi các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine kết thúc mà không đạt được bước đột phá rõ ràng nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hôm nay (11/11), đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cho biết: “Tôi và ông Steve Witkoff sẽ tới Moscow vào ngày mai để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm xem xét lại những nội dung đã thảo luận hôm nay và cố gắng đạt thêm tiến triển về một số vấn đề mà chúng tôi đã bàn bạc, vì chúng tôi nhận thấy có những cơ hội và khả năng mở ra ở đó”.

Các phái đoàn của Mỹ, Nga và Ukraine tham gia đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi, UAE ngày 11/11. Ảnh: Văn phòng báo chí Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine

Thông báo trên được đưa ra sau 2 ngày đàm phán giữa các nhà thương thuyết từ Nga, Ukraine và Mỹ ở Abu Dhabi, trong bối cảnh chính quyền Trump đang đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã công bố những nhượng bộ đáng kể đối với Moscow, gây ra sự lo ngại từ phía châu Âu.

Ông Kushner nói sẽ cùng ông Witkoff nỗ lực hoàn tất các thỏa thuận về cứu trợ nhân đạo và trao đổi tù binh, đồng thời thúc đẩy việc đưa các quốc gia châu Âu tham gia vào tiến trình đàm phán, một khuôn khổ đa phương mà cho đến nay Moscow vẫn phản đối.

Theo ông Kushner, hai phái viên Mỹ cũng sẽ tới Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về các đề xuất hòa bình từ cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Về cuộc thương lượng diễn ra vào ngày 11/11, vốn kết thúc chỉ sau chưa đầy 2 giờ, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho thấy Moscow dường như vẫn không thay đổi các yêu cầu.

Trong khi đó, Rustem Umerov, lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại kiêm nhà đàm phán cấp cao của Ukraine, đã gửi lời cảm ơn tới các đặc phái viên Mỹ vì những nỗ lực của họ, đồng thời ghi nhận tiến triển trong một số vấn đề, bao gồm cả các vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, rõ ràng vẫn còn những bất đồng cốt lõi giữa hai bên. Một nhà đàm phán khác của Ukraine là Davyd Arakhamia nhận định, các đại diện của Nga rõ ràng đã ngồi vào bàn thương lượng với những “chỉ thị rất nghiêm ngặt”.

“Tôi đã tham gia tiến trình này từ năm 2022 và có thể khẳng định đây là một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất”, ông Arakhamia bình luận.