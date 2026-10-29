Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tiết lộ Moscow và Washington đang thảo luận về khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với quỹ đầu tư quốc gia trị giá hàng tỷ USD của Nga.

Hãng thông tấn TASS ngày 28/10 dẫn lời ông Ushakov, trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiết lộ các cuộc đàm phán với Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga đã “diễn ra được một thời gian”. Đây được xem là một nhượng bộ khác của Washington đối với Moscow trong quá trình thương lượng nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

“Tôi không biết kết quả sẽ ra sao”, ông Ushakov nói, đồng thời cho biết Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga kiêm đặc phái viên của Tổng thống Putin, đang tích cực làm việc với các quan chức Mỹ về vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nêu trên.

Theo ông Ushakov, Điện Kremlin và chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga được một thời gian. Ảnh: Shutterstock

Theo đài CNN, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt với quỹ đầu tư thuộc quản lý của nhà nước Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 27/10 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đang cân nhắc việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.

Ông Trump đã lên tiếng bảo vệ những nhượng bộ gần đây đối với Nga liên quan đến các lệnh trừng phạt. Động thái đã vấp phải sự chỉ trích từ cả hai chính đảng tại Washington và gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh phương Tây.

Đầu tháng này, ông Trump đã công bố một thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel sang các thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời miễn trừ một loạt lệnh trừng phạt khác liên quan đến hoạt động kinh doanh nhiên liệu hóa thạch của xứ sở bạch dường dù chúng vừa mới được ký ban hành thành luật.

Đạo luật bị tạm dừng này lẽ ra sẽ cho phép áp thuế tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 5 quốc gia đang thu mua lượng dầu thô hoặc khí đốt lớn nhất của Nga, nguồn thu vốn đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở bên kia biên giới.

Thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga bao gồm việc tạm dừng các lệnh trừng phạt xuất khẩu nhiên liệu trong 6 tháng, cho phép Nga bán dầu diesel theo giá thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tác động thực sự của thỏa thuận này đối với thị trường dầu diesel toàn cầu. Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel vào đầu tháng 7, sau khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng khắp cả nước.

Nhà Trắng đang nỗ lực giảm bớt áp lực lên giá dầu mỏ và dầu diesel tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng ở nước này vào tuần tới. Ông Trump cũng khẳng định quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga là nhằm giữ cho Moscow tiếp tục ngồi vào bàn thương lượng.

Tổng thống Mỹ cũng đổ lỗi cho Ukraine về tình trạng giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao, đồng thời gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải dừng tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tại Kiev và châu Âu, ngày càng có nhiều lo ngại rằng chính quyền Trump sẽ đưa ra thêm các nhượng bộ đối với Moscow nhằm thuyết phục ông Putin đồng ý với một thỏa thuận hòa bình.

Tuần trước, ông Putin tuyên bố Điện Kremlin sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine vào nửa sau tháng 11, theo đề nghị từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đã gặp nhà lãnh đạo Nga tại St. Petersburg. Trong cuộc gặp, ông Putin bày tỏ mong muốn khôi phục hợp tác kinh tế với Mỹ.