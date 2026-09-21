Sáng 21/9, tại Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Huế. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương trên cương vị mới khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền TP Huế, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (SN 1976, quê quán Củ Chi cũ, TPHCM) là cán bộ lãnh đạo công an trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an quận 2 cũ (TPHCM); Trưởng Công an quận 4 cũ (TPHCM); Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM, Trưởng Công an thành phố Thủ Đức cũ.

Ngày 14/8/2023, Đại tá Nguyễn Đình Dương được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.