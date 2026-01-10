Chiều nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá 16.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá 16.

100% đại biểu đã thống nhất giới thiệu danh sách lãnh đạo, cán bộ tham gia ứng cử ĐBQH khoá 16 để đưa ra lấy ý kiến gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - cơ cấu ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Bộ Công an

Thay mặt các lãnh đạo, cán bộ được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 16, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện cử tri cơ quan bộ đã tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa 16.

Các lãnh đạo, cán bộ được giới thiệu nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa 16.

Các đại biểu đã biểu thị sự tán thành, tín nhiệm cao với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 16.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để các nhân sự nộp hồ sơ ứng cử theo đúng thời gian, trình tự hiệp thương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiến tới các bước tiếp theo quy trình bầu cử.