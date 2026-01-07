Chiều nay, tại Hà Nội diễn ra các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 16 của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Hội nghị thảo luận, biểu quyết, biểu thị sự thống nhất cao giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa 16 với tỷ lệ nhất trí 100%.

Tiếp sau hội nghị, Ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với nhân sự ứng cử ĐBQH khóa 16.

Các đại biểu nghe giới thiệu danh sách người ứng cử ĐBQH là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; thông báo tiêu chuẩn ĐBQH và những trường hợp không được ứng cử.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH để các cử tri đóng góp ý kiến.

Các đại biểu đánh giá Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có lý lịch chính trị rõ ràng, sức khỏe tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhạy bén về chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái.

Ông luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; có uy tín cao trong Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang; là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược trong Quân đội, có thực tiễn trong công tác phong phú, sâu sắc.

Ông chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, toàn diện và hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị...

Dù ở cương vị, trọng trách nào ở cả trong và ngoài Quân đội, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý, được nhân dân và cấp dưới tin tưởng, tín nhiệm.

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, hội nghị đã thực hiện biểu quyết đối với nhân sự ứng cử ĐBQH khóa 16 là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cũng trong chiều nay, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 16.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, lý lịch cũng như quá trình công tác tại cơ quan, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí khẳng định, Đại tướng Nguyễn Tân Cương có lý lịch chính trị trong sạch, rõ ràng; là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập, công tác.

Ông được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng; trên các cương vị đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, ông luôn đứng vững trên lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân; có bản lĩnh chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi.

Ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến trong tập thể và cấp dưới, gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân...

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử ĐBQH khóa 16.