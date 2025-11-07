Chiều nay, phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật An ninh mạng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

Bộ trưởng khẳng định giai đoạn hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu.

Bộ Công an được Chính phủ giao là cơ quan giữ vai trò chủ trì, điều phối liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia. Bộ Công an cũng đã thành lập một liên minh, trong đó có nhiều doanh nghiệp, công ty về an ninh mạng và Bộ tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) cùng tham gia. Liên minh này không chỉ có doanh nghiệp lớn mà còn mở rộng cho các nhóm, cá nhân có năng lực chuyên môn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu giải trình. Ảnh: Phạm Thắng

"Chúng tôi phân cấp, khi có một sự cố xảy ra thì phân vai rõ ai làm gì, ai thực hiện gì để thu thập, khắc phục, đấu tranh..., và mục tiêu cuối cùng là phải đánh giá được đúng bản chất của hoạt động xâm phạm an ninh mạng này là gì để xử lý triệt để", Đại tướng Lương Tam Quang cho biết.

Bộ trưởng cũng cho biết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội - mới được tổ chức lễ mở ký tại Hà Nội) có đóng góp rất lớn của Hiệp hội An ninh mạng. Ông chia sẻ đây là một công ước được ký ở ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc lớn nhất từ trước tới nay và có nhiều nước tham gia ký kết.

Bộ trưởng đề cập đến hệ thống thông tin liên quan đến dân sự. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sự kết nối liên thông với nhau để thực hiện các giao dịch; đã tham gia vào các hoạt động dân sự thì phải có sự liên thông, kết nối vì liên quan đến dữ liệu. Vì vậy, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉ được đảm bảo an ninh, an toàn khi tất cả các hệ thống thông tin được đảm bảo an ninh, an toàn.

Chỉ một hệ thống thông tin bị tấn công, chiếm quyền điều khiển thì cũng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của toàn hệ thống thông tin trong phạm vi cả nước, toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, để đảm bảo an ninh mạng, tất cả hệ thống thông tin này đều phải kết nối về trung tâm an ninh quốc gia để giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn khắc phục, bảo vệ ngay từ khi có dấu hiệu bị tấn công, không để bị lan rộng.

Trước đó, có đại biểu Quốc hội nêu nội dung trong dự thảo luật: "Doanh nghiệp phối hợp thực hiện yêu cầu hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để thiết lập hệ thống kết nối, đầu nối đường truyền kỹ thuật, truyền tải dữ liệu và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác để triển khai các giải pháp, biện pháp bảo vệ về an ninh mạng". Từ đó, đại biểu đề nghị có quy định riêng cho các doanh nghiệp quân đội như Viettel, ngân hàng MB.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Công an cho biết Viettel và ngân hàng MB đều là doanh nghiệp hoạt động kinh tế, hoạt động dân sự, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và đúng tinh thần của kinh tế thị trường. Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ có những quy định riêng.

"Chúng tôi cũng không phải người đứng ngoài cuộc đối với các hệ thống đó, liên minh của chúng tôi cũng không đứng ngoài cuộc khi có tình huống xảy ra", Bộ trưởng Công an chia sẻ.

Bộ trưởng cho biết thêm, Công ước Hà Nội có tính ràng buộc pháp lý trên toàn cầu. Mỗi quốc gia thành viên chỉ định một đầu mối liên lạc 24/7 nhằm bảo đảm việc cung cấp, hỗ trợ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc thu thập chứng cứ, dữ liệu.

Bản chất của bảo đảm an ninh mạng là đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng việc chia sẻ thông tin, thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử giữa các quốc gia là yếu tố quyết định hiệu quả của công tác này.

Dự kiến cho phép cấp xã sao chép bí mật nhà nước Giải trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh mục tiêu của dự luật là nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền cho phép sao chép, bảo vệ bí mật nhà nước đối với cấp xã nhằm tháo gỡ khó khăn khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý, dự thảo sẽ bỏ quy định xin phép mang tài liệu mật ra khỏi nơi lưu trữ, thay bằng biện pháp kiểm soát và bảo vệ chặt chẽ khi mang ra - mang về; điều chỉnh quy định về thời hạn bảo vệ, giải mật, tiêu hủy tài liệu cho phù hợp thực tế.