Chiều 3/6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết chuyến thăm của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. diễn ra trong bối cảnh hai nước mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác, thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Đại tướng Romeo S.Brawner Jr

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng Philippines tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Philippines trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh hàng hải chu kỳ 2024-2027.

Hợp tác quân sự, quốc phòng hai nước có nhiều kết quả nổi bật, trong đó các cơ chế hợp tác thường niên được duy trì hiệu quả. Hợp tác giữa các quân, binh chủng được thúc đẩy. Hợp tác đào tạo, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn đạt nhiều kết quả thực chất...

Hai Đại tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Về phần mình, Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. chia sẻ rằng chuyến thăm Việt Nam là sự tiếp nối kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Philippines mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2026 do Philippines chủ trì tổ chức.

Ông khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất; tham mưu triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước mới ký kết, tập trung vào đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn quân, binh chủng, hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. và các thành viên hai đoàn

Quân đội hai nước cũng cần hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn, hợp tác an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Bộ Quốc phòng Philippines tiếp tục cử sĩ quan sang Việt Nam tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước; mong muốn Lực lượng Vũ trang Philippines hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại hội đàm

Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. tại hội đàm

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. cùng đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng vũ trang Philippines sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức cuối năm nay tại Hà Nội; hoan nghênh các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày sản phẩm, góp phần vào thành công chung của triển lãm.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo S.Brawner Jr.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.