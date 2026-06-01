XEM VIDEO (nguồn: Phủ Tổng thống Phiilippines)

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tiến vào khuôn viên Phủ Tổng thống. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Philippines. Cùng lúc đó, 21 phát đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau nghi thức cử Quốc thiều, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiến đến mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu các đại biểu cấp cao hai bên tham dự lễ đón.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân di chuyển vào phòng ghi sổ lưu tại Phủ Tổng thống.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết bày tỏ vui mừng đến thăm Phủ Tổng thống, ấn tượng sâu sắc đối với nền văn hóa lâu đời, khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước và nhân dân Philippines.

Nhận thức chung thống nhất đạt được hôm nay giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thành viên đoàn cấp cao Philippines dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Sau đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về trụ sở Phủ Tổng thống Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro khẳng định Việt Nam và Philippines đã xây dựng được mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, năng động và ngày càng bền chặt trong suốt 5 thập kỷ qua.

Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua đã giúp hai nước thường xuyên trao đổi, phối hợp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đặc biệt, hợp tác quốc phòng và hàng hải tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,14 tỷ USD.

Những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong tương lai.

Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho rằng đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, tạo cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước không chỉ nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua mà còn cùng xác định tầm nhìn và định hướng cho quan hệ đối tác trong tương lai.

Philippines kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho hợp tác trên 3 lĩnh vực chiến lược: thương mại và đầu tư, hợp tác hàng hải, giao lưu nhân dân.