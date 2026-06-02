Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trung tâm Asilo de San Vicente de Paul - một trong những cơ sở từ thiện lâu đời nhất tại Manila, có lịch sử từ năm 1885.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào ngày 1/6 - ngày Quốc tế thiếu nhi, thời điểm nhắc người lớn dù ở bất cứ đâu cũng cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho trẻ em, nhất là những em nhỏ thiếu may mắn.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung tâm Asilo de San Vicente de Paul. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, sứ mệnh và các hoạt động thiết thực của trung tâm, thăm phòng truyền thống, phòng âm nhạc và gặp gỡ những em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Các em tại trung tâm tự tay xâu những hạt cườm thành các vòng tay mang dòng chữ “Ngô Phương Ly”, “Vietnam” và “Philippines”, rồi ghép lại thành một thông điệp giản dị nhưng xúc động về tình cảm yêu mến dành cho vị khách đến từ Việt Nam cũng như tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động khi được nhìn thấy sự hồn nhiên vẫn hiện lên trong ánh mắt, nụ cười và những giọng hát trong trẻo của các em nhỏ, cho dù các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Giống như Philippines, Việt Nam coi trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong mọi chính sách phát triển, từ giáo dục mầm non đến chăm sóc sức khỏe, từ bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực đến tạo điều kiện cho mọi em được học hành, vui chơi và trưởng thành trong yêu thương.

Phu nhân chia sẻ những gương mặt trẻ thơ tại Trung tâm Asilo khiến bà nhớ về những em nhỏ ở các làng trẻ SOS, làng trẻ em Birla hay trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam - nơi không chỉ đơn thuần cung cấp một mái nhà mà là xây dựng lại khái niệm về gia đình, khi mỗi em đều có một người mẹ, anh chị em và một cộng đồng bảo bọc.

Bà đánh giá cao triết lý và cách tiếp cận thiện nguyện rất bền vững, nhân văn của Trung tâm Asilo khi không chỉ cung cấp một mái nhà mà còn cung cấp nền tảng giáo dục, đạo đức để các em nhỏ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn nhủ các em nhỏ tại đây hãy luôn giữ vững niềm tin rằng các em không đơn độc và hãy cố gắng học tập thật tốt, nuôi dưỡng ước mơ, bởi hoàn cảnh không định nghĩa tương lai một người mà chính ý chí và khát vọng mới quyết định điều đó.

Bà mong rằng sau này, khi thành công, các em sẽ quay lại để giúp đỡ những người khác, tiếp nối ngọn lửa nhân ái mà các sơ và thầy cô tại trung tâm đã truyền lại.

Nhân dịp này, Phu nhân đã gửi tặng một số phần quà là thực phẩm, đồ dùng học tập cùng một món quà đặc biệt. Đó là một bức tranh được các em nhỏ khuyết tật tại Việt Nam ghép từ vải vụn và mong được chuyển đến các bạn tại Trung tâm Asilo.

Cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Liza Araneta Marcos, Phu nhân Tổng thống Philippines đã thăm Triển lãm Likhang Filipino tại Khu phức hợp Trung tâm Thương mại quốc tế ở thành phố Pasay, vùng đô thị Manila.

Triển lãm được khai trương từ giữa tháng 1 năm nay, nhằm đón tiếp các phái đoàn ngoại giao và giới thiệu tinh hoa sáng tạo Philippines ra khu vực, thế giới trong dịp nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026.

Trên diện tích khoảng 8.000m2, không gian trưng bày quy tụ hơn 2.000 sản phẩm của gần 200 doanh nghiệp, trải rộng từ thiết kế nội thất, thời trang, mỹ phẩm đến quà tặng và thực phẩm cao cấp.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Liza Araneta Marcos tham quan Triển lãm Likha Filipino. Ảnh: TTXVN

Tại đây, hai phu nhân bày tỏ niềm vui khi gặp nhau trên đất nước Philippines tươi đẹp, hiếu khách. Tinh thần “bayanihan” - cùng nhau gánh vác, sẻ chia trong cộng đồng - được nhắc đến như một nét đẹp gần gũi với truyền thống đoàn kết, đùm bọc của người Việt Nam.

Không gian triển lãm để lại ấn tượng với những chất liệu và sản phẩm đặc sắc như vải piña, đèn parol, đồ thủ công từ sợi abacá hay tranh khảm vỏ ốc xà cừ của Philippines.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, nghệ thuật dân gian Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng bởi cùng được nuôi dưỡng trong những nền văn minh gắn với biển và lúa nước. Từ sự tương đồng ấy, bà tin văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân chính là sợi dây bền chặt kết nối con người với con người, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Philippines.

Hai phu nhân mong sẽ có dịp gặp lại nhau để chia sẻ, trao đổi thêm về văn hóa cùng các ý tưởng để thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Philippines.