Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm chung, sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu và đó là lý do tại sao mối quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục tăng cường, phát triển mạnh mẽ.

Theo Tổng thống Philippines, năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026). Ông khẳng định đây là nền tảng cho hòa bình, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia. Qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ đó ngày càng vững mạnh. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng bền vững và cam kết chung về một quốc gia mạnh mẽ, độc lập và hội nhập.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định, Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, Chính phủ chỉ có thể cung cấp phương hướng, định hướng, xây dựng các thể chế, thực hiện cải cách, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng tiến bộ và tiến triển phụ thuộc vào những người sẵn sàng tận dụng cơ hội để biến đổi và chuyển đổi những ý tưởng này trở thành hiện thực. Do đó, ông hy vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa những cuộc thảo luận thành những kế hoạch, góp phần tạo nên một tương lai nơi người dân hai nước được an toàn, có nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có quan hệ hữu nghị truyền thống. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015, hợp tác song phương đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Năm 2026, Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, cùng các nước thành viên thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm, kết nối sâu rộng và có năng lực thích ứng cao trước các biến động của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines đã có nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, khôngchỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.