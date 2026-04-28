Sáng 28/4, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, người lao động tại tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã trực tiếp trao 300 suất quà từ Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Trần Tuấn

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc chăm sóc người có công và gia đình chính sách không chỉ là chăm lo nguồn lực để phát triển đất nước mà còn là sự kế thừa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” – một minh chứng sống động cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chính vì vậy, dù bận rộn với nhiều công việc của đất nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành thời gian về với nhân dân, về với đồng bào, nhất là những đối tượng chính sách và người lao động còn khó khăn để thể hiện sự tri ân, tôn vinh và tình cảm gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn. Ảnh: Trần Tuấn

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 5 tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn. Ảnh: Trần Tuấn

Những phần quà thiết thực này cũng là nguồn động viên to lớn, nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn cha ông, đồng thời phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, tối 27/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau đó, đoàn đã đến thăm và trực tiếp trao quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.