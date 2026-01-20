Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kỳ Đại hội Đảng nào cũng có ý nghĩa rất quan trọng, riêng Đại hội 14 là một sự kiện chính trị trọng đại, rất đặc biệt. Đại hội lần này không những đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới trong thời điểm mở ra một thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu: "Đây là một thời khắc lịch sử để chúng ta bước qua một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc ta, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc".

Đại hội lần này cũng là để khẳng định một nền tảng, cơ sở, điều kiện để thực hiện được khát vọng của nhân dân và mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như trong di chúc của Người là nước ta được hòa bình, thống nhất, độc lập, giàu mạnh và sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thông điệp Tổng Bí thư Tô Lâm đọc tại phiên khai mạc Đại hội thể hiện một niềm tin vững chắc, đồng thời cũng là khát vọng mới, là sự đột phá về hành động. Đại hội truyền đi thông điệp về tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Về văn kiện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, phương thức xây dựng văn kiện cho thấy sự đổi mới rất quan trọng, từ việc tổng hợp khoa học 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một báo cáo trung tâm.

Báo cáo trung tâm là lời hiệu triệu, mang tính hành động và khả thi cao để tập hợp, thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện các mục tiêu, nhất là những mục tiêu mang tính đột phá chiến lược.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vinh dự khi được dự 3 kỳ Đại hội Đảng. "Kỳ Đại hội lần này, tôi có cảm xúc rất đặc biệt", ông nói.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội 14 của Đảng được triển khai bài bản, nghiêm túc. Trong đó, hoạt động tuyên truyền đã được Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo từ rất sớm.

Các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trong đó đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc từ sớm, chuẩn bị toàn diện, triển khai công việc một cách bài bản và có kế hoạch chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, đồng thời thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ lãnh đạo. Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các địa phương đều trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, trong đó nhiều người đã trực tiếp trả lời báo chí.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, điều này đã góp phần tạo nên không khí gần gũi, gắn bó. Công tác tuyên truyền giúp định hướng, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm, giúp nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn và củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, hoạt động tuyên truyền được triển khai một cách tổng hợp, toàn diện, vừa làm nổi bật những thành tựu qua gần 40 năm đổi mới, vừa phản ánh rõ kết quả của nhiệm kỳ Đại hội 13, đồng thời gắn với đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trung tâm báo chí đại hội

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đánh giá cao công tác tuyên truyền khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Việc này không chỉ khẳng định rõ tính cách mạng, tính chuyên nghiệp và tính hiện đại mà còn tạo sức lan tỏa nhanh, mạnh, đa phương tiện trên nhiều hệ thống thông tin truyền thông, giúp công chúng trong nước và quốc tế tiếp cận kịp thời, đầy đủ các thông tin về Đại hội.

Ông đánh giá cao vai trò nòng cốt của đội ngũ báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực sau khi sắp xếp tinh gọn, bộ máy. Các cơ quan này đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giữ vững được định hướng như yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như mong muốn của các đại biểu dự Đại hội, của nhân dân, bạn bè quốc tế.