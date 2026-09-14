Chiều 14/9, đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, đại diện đoàn kiểm tra, giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trong đó, việc phân cấp quản lý cán bộ được thực hiện thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm từ Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đến cấp ủy các cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo hướng lượng hóa, sát thực tiễn, làm cơ sở quan trọng để thực hiện đồng bộ, liên thông các khâu trong công tác cán bộ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Quy hoạch cán bộ đã bám sát phương châm “động”, “mở”, gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý với các chức danh lãnh đạo cấp ủy trong Quân đội, góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong quy hoạch cán bộ.

Chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, hậu phương Quân đội, an điều dưỡng, nhà ở, đất ở, chế độ nghỉ phép... với cán bộ được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khái quát, những kết quả nổi bật trong quá trình kiểm tra, giám sát của đoàn; chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế; đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp; có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, đơn vị sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, chống cục bộ.

Nhiệm vụ khác là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định.