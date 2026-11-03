Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược và công cụ gây sức ép giữa các quốc gia. Việc Việt Nam làm chủ chip bảo mật VGC v1.0 có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền số và an ninh quốc gia.

Ngày 3/11, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ lõi, đưa thuật toán mật mã Việt Nam tích hợp trực tiếp vào chip bán dẫn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Cuộc chạy đua công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra quyết liệt trên mọi lĩnh vực, cả trên không gian mạng và trong từng con chip.

"Chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược, công cụ gây sức ép giữa các quốc gia", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, cuộc chạy đua công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra quyết liệt trên mọi lĩnh vực, cả trên không gian mạng và trong từng con chip.

Làm chủ chip để bảo vệ chủ quyền số

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, chip là "trái tim" của thiết bị số, còn mật mã là "lá chắn" của thông tin, đồng thời là chìa khóa cốt lõi để bảo vệ dữ liệu.

Không làm chủ được chip thì khó làm chủ trọn vẹn mật mã. Ngược lại, nếu không làm chủ được mật mã, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong bảo vệ chủ quyền số và bảo vệ Tổ quốc một cách vững chắc.

Đại tướng khẳng định, làm chủ nền tảng bán dẫn bảo mật không đơn thuần là nhiệm vụ khoa học công nghệ mà còn là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Ông đánh giá chip VGC v1.0 là minh chứng cho hiệu quả phối hợp theo mô hình 3 nhà, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, đặt ra những bài toán lớn của quốc gia; các nhà nghiên cứu phát triển giải pháp mới có hàm lượng công nghệ cao; doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, thiết kế và đưa kết quả thành sản phẩm có khả năng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo Đại tướng, sự gắn kết này giúp phát huy thế mạnh của từng bên, tập trung nguồn lực giải quyết những yêu cầu thực tiễn, đưa khoa học công nghệ phục vụ thiết thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghệ lõi, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thị trường trong nước phải là "bệ phóng" đầu tiên để sản phẩm mật mã Việt Nam phát triển trước khi vươn ra khu vực và quốc tế.

Ông đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, quan tâm, ủng hộ, ưu tiên sử dụng sản phẩm bán dẫn bảo mật trong nước; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đặt hàng, thử nghiệm và đưa sản phẩm mật mã vào ứng dụng.

Chip VGC v1.0 mở đường cho hệ sinh thái bán dẫn bảo mật

Chip VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên trong nền tảng bán dẫn bảo mật do Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel phối hợp phát triển.

Trong quá trình hợp tác, M2 - Ban Cơ yếu Chính phủ đảm nhiệm xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá. Trung tâm Bán dẫn Viettel phụ trách thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip.

Trong Quý 1/2026, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật và được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, cho biết trong môi trường số, yêu cầu bảo vệ thông tin phải được đặt ra ngay từ phần cứng thực thi mật mã. Nền tảng bán dẫn bảo mật và chip VGC v1.0 tạo cơ sở để ngành Cơ yếu chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu bảo mật đặc thù của Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho rằng giá trị lớn hơn của VGC v1.0 nằm ở năng lực nền tảng đã được hình thành và có thể kế thừa.

"Viettel cam kết cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát triển các thế hệ chip bảo mật do người Việt làm chủ, đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt của quốc gia", ông Tào Đức Thắng khẳng định.

VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn dành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và quốc phòng. Giai đoạn tiếp theo, chip sẽ được đưa vào phục vụ hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Trong thời gian tới, Viettel tiếp tục đi sâu và phát triển công nghệ thiết kế chip. Năng lực này là cơ sở để Viettel phát triển các dòng chip lưỡng dụng cho trí tuệ nhân tạo, viễn thông 6G, camera thông minh, Internet vạn vật, UAV và robot, từng bước giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong các lĩnh vực then chốt.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho rằng giá trị lớn hơn của VGC v1.0 nằm ở năng lực nền tảng đã được hình thành và có thể kế thừa.

Hướng tới làm chủ chuỗi giá trị bán dẫn

Cùng với việc đưa VGC v1.0 vào ứng dụng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác với 4 trụ cột trọng tâm.

Thứ nhất, hai bên triển khai phương án đưa VGC v1.0 vào sản xuất hàng loạt, hướng tới trang bị cho các thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thứ hai, phối hợp phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, tích hợp các thành phần mật mã chuyên dụng cho những ứng dụng quy mô lớn.

Thứ ba, hợp tác đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng. Cuối cùng, hai bên sẽ thử nghiệm sản phẩm trên thiết bị thực tế, kiểm định và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng.

Trong thời gian tới, Viettel tiếp tục phát triển công nghệ thiết kế chip, tạo cơ sở nghiên cứu các dòng chip lưỡng dụng phục vụ trí tuệ nhân tạo, viễn thông 6G, camera thông minh, Internet vạn vật, UAV và robot. Mục tiêu là từng bước giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong các lĩnh vực then chốt.

Đáng chú ý, cùng với nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc đang được Viettel xây dựng, nền tảng bán dẫn bảo mật được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn của Việt Nam, từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói.

Việc phát triển thành công chip VGC v1.0 không chỉ bổ sung một sản phẩm công nghệ mới mà còn đặt nền móng cho năng lực tự chủ về phần cứng mật mã, góp phần bảo đảm an ninh nguồn cung và chủ quyền số quốc gia trước những biến động địa chính trị.