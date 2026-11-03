Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn của FPT tại Bắc Ninh chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm, với 6 dây chuyền và công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy của FPT tập trung cung cấp dịch vụ kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy cho các doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế.

FPT đưa nhà máy kiểm thử chip vào vận hành thử nghiệm

FPT vừa đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn (FPT Analysis Technologies Joint Stock Company) vào vận hành thử nghiệm tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy có diện tích 1.600m², được trang bị 6 dây chuyền với công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm.

Đây là bước tiến đáng chú ý trong chiến lược tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn của FPT, đồng thời bổ sung một mắt xích quan trọng cho hệ sinh thái bán dẫn trong nước, đặc biệt ở công đoạn kiểm thử và đóng gói chip.

Nhà máy được đầu tư hệ thống máy kiểm thử tự động ATE Tester kết hợp với thiết bị Handler để kiểm tra chức năng, đánh giá khả năng hoạt động và phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt.

Khu vực kiểm thử được bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7), nhằm kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện.

Về quản lý chất lượng, nhà máy định hướng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Đồng thời, các quy trình kiểm soát môi trường phòng sạch theo ISO 14644, kiểm soát phóng tĩnh điện và thử nghiệm độ tin cậy cũng được triển khai phù hợp với yêu cầu của từng sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là vai trò của đội ngũ kỹ sư trong phát triển chương trình kiểm thử. Mỗi dòng chip có chức năng và yêu cầu kỹ thuật riêng, đòi hỏi kỹ sư phải xây dựng kịch bản, thiết lập điều kiện thử nghiệm và đánh giá kết quả tương ứng.

FPT cũng đang nghiên cứu nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quá trình phát triển chương trình kiểm thử, từ chuẩn hóa dữ liệu, phân tích yêu cầu kỹ thuật đến thiết kế cấu hình và đánh giá kết quả.

Ngoài kiểm tra chức năng, nhà máy còn thực hiện các thử nghiệm về độ bền và độ tin cậy thông qua việc cho chip hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ liên tục hoặc chịu tác động của nhiệt độ và độ ẩm.

Những phép thử này giúp phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu, FPT tập trung cung cấp dịch vụ kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy cho các doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế. Nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, FPT còn hướng tới sử dụng nhà máy làm môi trường đào tạo thực hành. Từ tháng 12/2026, doanh nghiệp dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình thí điểm, đưa sinh viên tiếp cận trực tiếp thiết bị và quy trình kiểm thử chip.

Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn

Sự xuất hiện của nhà máy FPT diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, từ thiết kế, sản xuất thử nghiệm đến chế tạo, kiểm thử và đóng gói chip.

Trước đó, ngày 16/1, Viettel đã khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án được triển khai theo nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ.

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hình thành năng lực chế tạo chip trong nước, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Nhà máy Viettel cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành, kết nối hoạt động đào tạo nhân lực với môi trường sản xuất thực tế.

FPT dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình thí điểm, đưa sinh viên tiếp cận trực tiếp thiết bị và quy trình kiểm thử chip.

Ở một hướng khác, ngày 26/6, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (VNMPW/CC).

Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Trung tâm được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn của ngành bán dẫn Việt Nam: đưa các bản thiết kế vi mạch từ phòng nghiên cứu trở thành sản phẩm chip thực tế.

Theo số liệu được công bố tại sự kiện, hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam hiện có khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, 7.000 kỹ sư vi mạch và 166 cơ sở giáo dục đại học triển khai các chương trình đào tạo liên quan.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các thiết kế chip vẫn gặp nhiều khó khăn do chi phí tape-out cao, thiếu đầu mối điều phối và cơ chế hỗ trợ tiếp cận sản xuất thử nghiệm, đo kiểm, đánh giá sau chế tạo.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng năng lực biến các bản thiết kế thành sản phẩm chip thực tế là điểm nghẽn cần được giải quyết nếu Việt Nam muốn đi sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Việc hình thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip được kỳ vọng giúp các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp trong nước rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm.

Bán dẫn là "lương thực" của kỷ nguyên số

Nhận định về cơ hội phát triển ngành bán dẫn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn, Chủ tịch FPT, ví bán dẫn là "lương thực của kỷ nguyên số", còn AI là nguồn năng lượng chiến lược mới, tương tự dầu khí trong tương lai.

Theo ông Bình, thế giới sẽ cần vi mạch như con người cần lương thực. Trong khi đó, sự phát triển của AI đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với những dòng chip có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và độ chính xác lớn.

Nhà máy được đầu tư hệ thống máy kiểm thử tự động ATE Tester kết hợp với thiết bị Handler để kiểm tra chức năng, đánh giá khả năng hoạt động và phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt.

Đặc biệt, các mô hình AI và công nghệ chip AI Edge mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao trong ngành bán dẫn.

Chủ tịch FPT cũng nhắc lại việc doanh nghiệp từng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn hơn 25 năm trước, dù đã có dịp đến Đài Loan (Trung Quốc) và nhận thấy tiềm năng của ngành công nghiệp này.

Ông cho rằng Việt Nam không được phép chậm chân thêm một lần nữa. Lợi thế của Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực trẻ, thông minh, nhanh nhạy, có khả năng học hỏi và làm chủ công nghệ cao, cùng khát vọng đưa đất nước phát triển bằng tri thức và sáng tạo.

"FPT sẽ không lặp lại những lỗi lầm đó lần nữa. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu vào ngành bán dẫn toàn cầu", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Từ việc phát triển năng lực thiết kế, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói đến xây dựng nhà máy chế tạo chip, các dự án đang được triển khai cho thấy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam từng bước mở rộng.

Dù còn nhiều thách thức về công nghệ, vốn đầu tư, nhân lực và năng lực sản xuất, việc hình thành thêm các cơ sở kiểm thử, đóng gói và chế tạo chip được xem là tiền đề quan trọng để Việt Nam nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.