Sáng 4/8, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Tại tổ Đồng Nai và Thái Nguyên, góp ý vào dự thảo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, đại biểu Nguyễn Trung Kiên cho rằng, chức danh Chính trị viên vẫn phải do sĩ quan quân đội đảm nhiệm, không nên giao cho Bí thư cấp xã. Theo đại biểu, quy định này sẽ bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: QH

Liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự, đại biểu Nguyễn Công Long đề xuất nghiên cứu thêm cơ chế để những công dân không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn có thể đóng góp cho tổ quốc.

Theo đại biểu, mỗi năm có hơn 1 triệu thanh niên đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ một phần trong số đó được tuyển chọn nhập ngũ. Như vậy, số lượng rất lớn công dân dù đủ điều kiện vẫn không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc.

Theo ông, trong lần sửa đổi luật trước đã từng có phương án đề xuất nghiên cứu một hình thức đóng góp phù hợp với những người không tham gia nghĩa vụ quân sự. Đại biểu Long bày tỏ sự ủng hộ đối với hướng nghiên cứu này, bởi đây là cách để những công dân không có cơ hội nhập ngũ vẫn được thực hiện trách nhiệm, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho đất nước.

Đại biểu Nguyễn Công Long. Ảnh: QH

Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong vào quân đội rất cao

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã phát biểu làm rõ thêm nhiều vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc sửa đổi nhằm đáp ứng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh gọn, mạnh.

Với ý kiến của đại biểu Nguyễn Công Long, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, trước đây, Ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có ba công chức, nhưng hiện nay biên chế sẽ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Hiện nay Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp kiêm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Một số ý kiến đại biểu đề xuất bố trí Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Về việc này, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay đây là nội dung sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.

Cả nước có 145 Ban chỉ huy quân sự khu vực - các đơn vị này sẽ được giải thể để tổ chức lực lượng theo mô hình mới, gắn với việc đưa quân nhân chính quy về Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại tổ. Ảnh: QH

Với Luật Phòng không nhân dân có đề xuất chuyển thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tàu bay không người lái, phương tiện bay khác cùng động cơ, cánh quạt, trang bị và thiết bị liên quan từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh.

Ông cho biết, việc cấp phép cơ quan nào cũng tốt, nhưng quan trọng là phải bảo đảm các điều kiện và quản lý được sau khi cấp phép. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, các phương tiện bay không người lái hoạt động hiệu quả ở tầm thấp, còn tầm trung (5-10km) hay tầm cao (trên 10km) thì hiệu quả không bằng, vì vậy "với phát triển kinh tế tầm thấp, ai cấp phép người đó phải chịu trách nhiệm về vùng trời, vùng biển".

Với ý kiến của đại biểu Nguyễn Công Long, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin, việc phúc tra sức khỏe, sau khi tuyển quân từ địa phương thì các đơn vị quân đội luôn có bước khám chuyên sâu. Nếu phát hiện không đủ tiêu chuẩn, có trường hợp phải trả về hoặc bố trí công việc phù hợp với sức khỏe.

Về đề nghị bổ sung thêm các hình thức khác để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết hiện nay, dân quân thường trực hoặc thanh niên tình nguyện tại các đoàn kinh tế - quốc phòng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu mở rộng thêm các thành phần khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Ông cũng nêu thêm thực tế hiện nay, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong vào quân đội rất cao, có tỉnh đạt gần 30-40%.

"Nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt...", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nói.