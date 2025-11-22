Ngày 22/11, tại tỉnh Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà động viên người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) và thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông). Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Đến sáng 22/11, tại đây vẫn còn một số điểm nước chưa rút hết.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Bộ trưởng đồng thời chỉ đạo lực lượng Quân đội tiếp tục hỗ trợ tối đa từ tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến khu vực an toàn, cung cấp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm và tham gia khắc phục hậu quả để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong lúc khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta một lần nữa được phát huy mạnh mẽ.

Hiện nay nước đang rút nhưng ruộng đồng vẫn còn ngập, bà con tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ, cùng nhau nỗ lực cố gắng khắc phục để sớm ổn định đời sống sau lũ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Quân khu 5 và Tư lệnh Quân đoàn 34 phối hợp lực lượng theo sự phân công, dưới sự chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong đó, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên từ những vùng bị ảnh hưởng nặng, tới các vùng bị ảnh hưởng nhẹ hơn; đồng thời hỗ trợ trong xây dựng, vận chuyển vật liệu để sửa chữa, khắc phục thiệt hại sau bão.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời; tiếp tục có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai và 50 suất quà cho người dân thôn Lạc Điền bị thiệt hại do mưa lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao 40 suất quà (mỗi thôn 20 suất).

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn.

Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ này có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5m, nhiều nơi ngập từ 2-3m, phân bố rộng trên toàn tỉnh.

Tại Gia Lai, ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Vietnam+