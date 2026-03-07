Tối 6/3, ca sĩ Hòa Minzy khiến mạng xã hội dậy sóng với clip nắm tay một chàng trai mặc quân phục, kèm dòng chia sẻ ẩn ý về tình yêu được hai gia đình đồng thuận và nhà trai đã chính thức sang thưa hỏi. Sau 12 tiếng, video thu hút 12 triệu lượt xem với 270.000 tương tác và 6.000 bình luận, trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội.

Công khai sau nhiều lần úp mở

Trước đó vài ngày, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã đăng loạt ảnh chụp cùng người đàn ông không lộ hết khuôn mặt, khiến cộng đồng mạng xôn xao đoán già đoán non. Đến tối 6/3, Hòa Minzy không còn giữ kín nữa mà tag thẳng tên bạn trai vào bài đăng cùng với đoạn clip tình tứ.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương.

Trong bài đăng, Hòa Minzy bày tỏ hạnh phúc khi lần đầu có được tình yêu đúng nghĩa với đầy đủ lễ nghĩa - nhà trai sang thưa hỏi đàng hoàng, được hai bên gia đình chứng kiến và tôn trọng. Cô hóm hỉnh hứa hẹn với người hâm mộ: "Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền".

Về gia cảnh của bạn trai, Hòa Minzy thẳng thắn chia sẻ bố mẹ anh là nông dân, có trồng thêm vải, rau và ngô để bán. Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Hòa Minzy và chiến sĩ Thăng Văn Cương quen biết nhau qua chương trình Sao nhập ngũ và đã có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng.

Bên dưới bài đăng của Hòa Minzy, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đồng loạt gửi lời chúc mừng, trong đó có ca sĩ Đức Phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, MC Vân Hugo, diễn viên Diệu Nhi, ca nương Kiều Anh, người mẫu Xuân Lan, diễn viên Thuý Ngân... Hòa Minzy tương tác lại từng người với những phản hồi dí dỏm và đậm chất cá nhân, không câu nào giống câu nào khiến cộng đồng mạng thích thú theo dõi.

Hình ảnh Văn Cương hiếm hỏi ngoài đời bên Hòa Minzy.

Ca sĩ Chi Pu hài hước trách Hòa "đánh úp" sau khi dặn không được tiết lộ gì rồi doạ còn giữ nhiều "tư liệu mật". Hòa Minzy đáp lại rằng vẫn còn lịch dẫn Chi Pu đi làm nhiều việc và hứa sẽ chu đáo. Hương Giang gọi bạn trai Hòa là "em rể bảnh", nhận về câu hỏi hóm hỉnh rằng đàn chị đã "sẵn sàng 7 ngày 7 đêm chưa".

MC Phí Linh tiết lộ chi tiết đáng yêu chính con trai nhỏ của Hòa - bé Bo đã giục mẹ lấy ''bố Cương''. Khi ca sĩ Quốc Thiên bất ngờ về việc công khai, Hòa Minzy không quên cảm ơn anh đã "tập dượt" cho ngày trọng đại đã diễn ra trong concert tại TPHCM. Ca sĩ ST Sơn Thạch - người cùng tham gia Sao nhập ngũ với cả hai - bình luận nhận ra "đồng chí quen quá" khiến Hòa hóm hỉnh nhắc khéo anh nhìn kỹ cho chắc kẻo nhầm.

Văn Cương và các chiến sĩ trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Chị gái ruột và nhạc sĩ Tuấn Cry "xác nhận hộ" Hòa Minzy

Chị gái ruột của Hòa Minzy là Nguyễn Hằng cũng gián tiếp thông tin đến khán giả về chuyện tình cảm của cặp đôi này. "Nghĩ cũng thương nó tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm khát khao yêu nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em'' - chị gái Hòa Minzy viết.

Chị gái Hòa Minzy viết facebook xác nhận chuyện tình yêu của em gái.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Tuấn Cry - người từng viết Bắc Bling tiết lộ trước đây Hòa Minzy từng gửi cho anh một ý tưởng để viết bài hát và anh nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Nay mới hay tất cả đều là sự thật. Nhạc sĩ gửi lời chúc mừng "em gái đã tìm được bến đỗ cho hạnh phúc của mình''.

Trước khi công khai mối tình này, Hòa Minzy từng nhiều lần bày tỏ khao khát được lấy chồng theo đúng lễ nghi truyền thống. Cô từng khẳng định rõ rằng dù đã có con, cô chưa bao giờ thật sự được mặc áo cô dâu, chưa được người ta đến hỏi cưới.

Bạn trai của Hòa Minzy xuất hiện trong "Sao nhập ngũ"

Ảnh: FBNV, video: SNN