Trong cuộc trò chuyện, Hòa Minzy thẳng thắn hỏi con trai về tình cảm dành cho "bố Cương" (Đại úy Thăng Văn Cương - bạn trai mà nữ ca sĩ vừa công khai - PV).

"Mẹ muốn hỏi một câu nhé. Bo phải nói thật lòng, không được giấu", Hòa Minzy mở đầu câu chuyện. Khi con trai đồng ý, cô tiếp tục hỏi: "Con thấy bố Cương như thế nào?".

Cậu bé nhanh chóng đưa ra câu trả lời khiến mẹ bật cười. Con trai cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà Đại úy Thăng Văn Cương dành cho mình. Cậu bé cho biết rất thích khi ''bố Cương'' về nhà luôn bế mình.

Cuộc trò chuyện của Hòa Minzy và con trai:

Khi Hòa Minzy hỏi con trai bắt đầu có tình cảm với bố Cương từ khi nào, bé Bo hồn nhiên chia sẻ rằng từ những ngày đầu gặp gỡ. Ban đầu, cậu bé gọi Đại úy Thăng Văn Cương là bác, nhưng theo thời gian khi nhận được sự chăm sóc và gần gũi, tình cảm dần trở nên thân thiết hơn.

Đặc biệt, đoạn đối thoại trở nên thú vị khi Hòa Minzy bất ngờ nhắc đến chuyện cưới hỏi trong tương lai. Nữ ca sĩ hỏi con trai rằng nếu mẹ tổ chức đám cưới thì bé Bo sẽ làm gì?...

Hòa Minzy và bạn trai.

"Nếu mẹ cưới, con sẽ cầm váy cho mẹ hay nắm tay mẹ đi vào lễ đường? Hay con sẽ nắm tay bố để đợi mẹ tới?", Hòa Minzy hỏi.

Không suy nghĩ lâu, Bo đưa ra lựa chọn khiến mẹ thích thú, cậu bé muốn nắm tay bố để đứng đợi mẹ.

Câu trả lời hồn nhiên của cậu bé khiến Hòa Minzy bật cười và tiếp tục tưởng tượng về kịch bản đám cưới trong tương lai.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cách bé Bo nói về Đại úy Thăng Văn Cương cho thấy mối quan hệ thân thiết và tình cảm gắn bó giữa hai người.

Nhiều người hâm mộ cho rằng sự hồn nhiên của bé Bo chính là thước đo chân thật nhất cho mối quan hệ của người lớn. Chính vì vậy, câu trả lời của cậu bé càng khiến câu chuyện của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Đại úy Thăng Văn Cương rất chiều chuộng nữ ca sĩ.

Ngày 6/3, Hòa Minzy chính thức công khai tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, anh cũng đăng những hình ảnh tình cảm của hai người lên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Đáp lại dưới bài đăng, Hòa Minzy hóm hỉnh hỏi bạn trai: "Nhưng mà muốn thêm 5 con được không đồng chí ơi?".