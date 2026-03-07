Sau những bài đăng ẩn ý về vị hôn phu, ca sĩ Hòa Minzy chính thức xác nhận quan hệ tình cảm với đại úy Thăng Văn Cương.

Hai người có nhiều điểm chung bất ngờ. Cụ thể, Văn Cương sinh ngày 30/5/1995 còn Hòa Minzy sinh ngày 31/5/1995, chỉ cách nhau 1 ngày.

Họ cùng xuất thân nông dân. Ngày trước, bố mẹ Hòa Minzy trồng lúa, khoai còn gia đình nam đại úy trồng vải, rau và ngô.

Quê gốc của Văn Cương ở Bắc Giang, sau sáp nhập trở thành cùng quê Bắc Ninh với Hòa Minzy.

Hòa Minzy bên đại úy Thăng Văn Cương. Ảnh: FBNV

Cũng theo Hòa Minzy, điểm chung quan trọng nhất giữa đôi lứa là cùng có tình yêu lớn dành cho đất nước.

Nữ ca sĩ tiết lộ Văn Cương và bố mẹ đã sang nhà hỏi cưới cô trước thời điểm ông nội cô qua đời vì đột quỵ hồi tháng 8/2025.

"Em vui khi anh và bố mẹ đã để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình fan hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi", giọng ca 9X viết.

Hành trình yêu giữa Hòa Minzy và Thăng Văn Cương. Ảnh: FBNV

Bé Bo rất quý Văn Cương, gọi anh là "bố Cương" trìu mến. Hòa Minzy thường chụp lại khoảnh khắc anh và bé Bo chơi cùng nhau.

Quen nhau từ năm 2022 đến nay, Hòa Minzy áy náy khi giấu kín quan hệ tình cảm với Văn Cương suốt thời gian dài.

"Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng; bỏ qua mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau nhường em thời gian tập trung cho công việc. Bên cạnh anh, em thực sự yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè về người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi", cô nhắn nhủ.

Hòa Minzy cũng nhắn xin lỗi người hâm mộ vì thông báo chính thức muộn.

