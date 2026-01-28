Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Khu vực vùng núi, nơi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc và đang xác minh thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Xuân cho biết vị trí máy bay rơi không thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên, xã vẫn đang theo dõi thông tin, nỗ lực phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý vụ việc.

Theo TTXVN