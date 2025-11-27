Từ ngày 17 đến 21/11, khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk hứng chịu trận lũ lịch sử cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân. Ngoài ra, rất nhiều cơ sở hạ tầng khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, ngành giáo dục chịu tổn thất rất lớn về cơ sở vật chất, với 226 đơn vị trường học bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tường rào Trường tiểu học Hòa Trị 1, xã Phú Hòa 2 bị mưa lũ làm gãy đổ. Ảnh: TQ

Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, đến sáng nay (27/11), vẫn còn một số trường học ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân chưa thể cho học sinh quay lại trường vì thiệt hại nặng về cơ sở vật chất.

"Sở đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương dọn dẹp trong trường học, ưu tiên hàng đầu là đưa học sinh đến trường càng sớm càng tốt", ông Quang nói.

Lực lượng bộ đội dọn dẹp các trường học. Ảnh: TQ

Bà Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Phú Hòa 2) cho biết, sáng nay nhà trường đã bắt đầu tổ chức buổi học đầu tiên sau cơn lũ. Tuy nhiên, học sinh phải học trong điều kiện vô cùng thiếu thốn như không có sách vở, ti vi...

Nhiều học sinh của Trường THCS Lương Văn Chánh không còn đồng phục, nhưng vẫn đến trường để học tập. Ảnh: NTT

Bà Tình chia sẻ, hiện còn khoảng 20 học sinh chưa đến trường vì không có đồng phục, đường chưa khơi thông hoàn toàn và không có phương tiện để đến lớp. Nhà trường đã động viên phụ huynh yên tâm cho các cháu đi học, nếu thiếu sách vở, quần áo, nhà trường sẽ xin các mạnh thường quân và chờ các cấp, ngành hỗ trợ.

"Trường có 1.300 học sinh, tất cả đều không còn sách vở, đồng phục, tình trạng thiếu thốn này khiến thầy cô phải dạy học theo kiểu truyền thống, chủ yếu là giảng bài cho học sinh nghe. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành, mạnh thường quân nhanh chóng hỗ trợ để tất cả các cháu có thể sớm trở lại trường học ổn định", bà Tình cho biết.