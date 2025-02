Ban Chỉ đạo Chính phủ về tinh gọn bộ máy giao Bộ Công an chủ động hướng dẫn công an cấp tỉnh triển khai đề án sắp xếp công an cấp huyện và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp tỉnh.