Nghi phạm tấn công là một học sinh 15 tuổi cùng trường. Hãng tin RT cho biết đã thu được một video về vụ việc, do chính kẻ tấn công quay lại.

Hình ảnh trong video cho thấy, nghi phạm dường như đã chuẩn bị cho vụ tấn công khi mặc quần áo kiểu chiến thuật và tự vũ trang cho bản thân trong phòng vệ sinh.

Nghi phạm đi qua các hành lang của trường học, tự chế giễu bản thân và dường như đang tìm kiếm một lớp học cụ thể. Sau đó, đối tượng bị một nhân viên bảo vệ chặn lại, hắn xịt hơi cay vào bảo vệ rồi đuổi theo một học sinh nhỏ tuổi hơn, đâm em này.

Video: RT

Nhà chức trách địa phương cho biết, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường đồng thời xác nhận nghi phạm đã bị bắt giữ. Đoạn video kết thúc ngay sau vụ đâm chém.

Vụ tấn công xảy ra vào 9h sáng, giờ Moscow. Những bức ảnh về vụ việc được truyền thông Nga chia sẻ cho thấy, nghi phạm cầm dao và mang theo một chiếc mũ bảo hiểm có khẩu hiệu bài Do Thái, bài Hồi giáo bằng tiếng Anh và tiếng Nga. Trong số các khẩu hiệu trên mũ bảo hiểm có câu nói của kẻ gây ra vụ thảm sát tại một nhà thờ ở South Carolina, Mỹ vào năm 2015. Nghi phạm mặc áo vét đen với khẩu hiệu "Không có mạng sống nào đáng giá".