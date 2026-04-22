Ngày 22/4, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Gia Lộc. Hai đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 18h20 ngày 21/4 tại khu phố Phước Đức B, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MĐ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trong hành trình đi làm từ huyện Bến Cầu đến Khu công nghiệp (KCN) Phước Đông bằng xe buýt, ông N.T.L. (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận) đã mở nhạc điện thoại với âm lượng lớn.

Thấy ồn ào, T.H.T. (40 tuổi) lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến lời qua tiếng lại gay gắt giữa đôi bên. Mâu thuẫn không dừng lại ở đó, đến khoảng 18h20, khi các công nhân xuống xe buýt gần khu vực công ty thì tiếp tục xảy ra cự cãi.

Trong cơn nóng giận, ông T. cùng P.H.H. (26 tuổi) đã dùng dao tấn công trực diện ông L.

Do vết thương quá hiểm, nạn nhân đã gục xuống và tử vong tại chỗ trước sự bàng hoàng của nhiều đồng nghiệp.

Ngay sau khi gây án, hai nghị phạm T. và H. đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an phường Gia Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác minh các tình tiết liên quan để xử lý các đối tượng về hành vi "Giết người".