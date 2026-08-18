Chiều 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Phương (38 tuổi, ngụ xã Phú Túc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam bị can Phương. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Phương và chị N.T.N.P. (40 tuổi, ngụ phường Phú Khương) có quan hệ tình cảm.

Khoảng 2h ngày 13/8, Phương nhắn tin cho chị P. và biết bạn gái đang đi ăn cơm tấm cùng anh P.M.H. (41 tuổi, ngụ phường An Hội). Biết bạn gái đi ăn cùng người đàn ông khác, Phương tức giận, nổi cơn ghen.

Sau đó, anh H. gọi điện cho Phương, hai bên xảy ra cự cãi và thách thức đánh nhau tại nhà trọ của chị P. ở phường Phú Khương.

Phương lấy một con dao bầu rồi đứng trước nhà trọ chờ anh H. Còn H., khi đến nơi cũng cầm dao tự chế dạng mã tấu và xông tới chém trúng vùng đầu Phương.

Phương cầm dao chống trả, đâm trúng vùng hông của H. khiến người này ngã vào một chậu bông gần đó. Chưa dừng lại, Phương tiếp tục xông vào đâm, chém nhiều nhát vào người H. Chị P. sau đó đến can ngăn.

Thấy H. chảy nhiều máu, Phương lấy xe máy chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, H. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Khương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm.

Qua vận động của cơ quan công an, Phương đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.