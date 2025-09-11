Không ít vụ va chạm giữa xe máy, xe ô tô phổ thông và xe sang, siêu xe khiến nhiều người không khỏi tò mò về số tiền người gây tai nạn phải đền bù, đặc biệt khi nạn nhân là chủ những chiếc giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ. Mới đây, vụ va chạm xảy ra sáng ngày 9/9 trên phố Cao Bá Quát (TP.Hà Nội) giữa chiếc xe máy Honda Wave và chiếc xe sang Mercedes-Benz GLS 450 đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo video ghi lại hiện trường, chiếc Honda Wave đã được dựng lại nhưng đặt trên phần đường ngược chiều mà chiếc GLS 450 di chuyển. Hiện chưa có thông tin cụ thể về vụ việc, song có thể phán đoán tình huống chiếc xe máy chạy sang làn đường ngược chiều và đâm vào chiếc xe sang.

Từ đoạn clip cho thấy, phần cản trước của xe đã bị bung bộ ốp làm bằng sợi carbon. Riêng ốp hốc gió nhiều khả năng đã vỡ nhẹ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chi phí để thay mới bộ phận này có giá khoảng 50-70 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ xe phải chờ khoảng 10-20 ngày để đặt đồ và vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, do phần lớn các xưởng độ trong nước không có sẵn đồ mới để thay thế.

Chiếc Mercedes-Benz GLS 450 đen đủi trong bài có giá lăn bánh khoảng 6 tỷ đồng. Xe được nâng cấp gói độ Brabus ở ngoại thất với giá trị khoảng 700 triệu, bao gồm bộ bodykit mới trị giá gần 200 triệu và bộ mâm Monoblock có giá lên tới 500 triệu đồng.

Nội thất xe giữ nguyên bản với cấu hình 5 chỗ ngồi của dòng GLS tiêu chuẩn, nhưng được độ thêm hệ thống loa Burmester High-End, gồm 26 loa công suất 1.450 W đặt xung quanh khoang cabin, tạo cảm giác âm thanh ba chiều. Dàn loa này tiêu tốn 220 triệu đồng của chủ xe.

Tại Việt Nam, nhiều vụ va chạm giữa xe sang và xe phổ thông từng gây xôn xao dư luận. Gần đây nhất, vào tháng 9/2024, chiếc Hyundai Kona trị giá hơn 500 triệu đồng đâm vào thân chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá hơn 40 tỷ đồng, gây thiệt hại không dưới 500 triệu đồng do móp cửa, xước sơn và mâm xe khá nặng.

