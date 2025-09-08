Với những người chơi xe thể thao hay siêu xe giá trị cao, việc bỏ ra vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nâng cấp là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bên cạnh đó, không ít người mạnh tay chi cả trăm triệu đồng để độ lại xe dù giá trị xe chỉ ngang ngửa những chiếc xe phổ thông.

Chiếc Audi TT này là một minh chứng điển hình. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thể thao nhập Đức thuộc đời 2007, đã lăn bánh hơn 150.000 km và đang được chào bán với giá hơn 300 triệu đồng. Trong đó, riêng chi phí nâng cấp cho xe đã tiêu tốn của chủ nhân cũ lên tới gần 100 triệu đồng, bao gồm những thay đổi ở ngoại thất và nội thất.

Mức giá trên cùng chi phí cho gói độ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ độ chịu chơi của chủ xe. Giá trị chiếc xe thể thao hiện chỉ ngang ngửa một chiếc VinFast VF3 (299 triệu đồng), trong khi giá bán tại thời điểm mua mới lên tới hơn 2 tỷ đồng. Sau 18 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm tới 87% so với thời điểm mua mới. Riêng tiền độ xe đã chiếm tới 1/3 giá trị chiếc Audi.

Nguyên bản, chiếc xe có ngoại thất sơn màu vàng bóng, song đã đổi sang màu vàng nhám bằng phương pháp dán decal. Thiết kế xe ban đầu có phần đơn giản, mềm mại. Do đó, chủ xe chọn cách nâng cấp bộ bodykit của mẫu Audi TT RS 2014 nhằm tăng vẻ thể thao, hầm hố hơn cho xe.

Cản trước với hốc gió lớn vuông vức, đi kèm bộ chia gió sơn màu đen bóng. Mặt ca-lăng vốn nhỏ nhắn, gồm các thanh nan nằm ngang cũng đổi sang loại lớn hơn sơn đen của bản RS. Cụm đèn chiếu sáng kiểu cổ điển của xe (thuộc thế hệ thứ 2) đã thay bằng cụm đèn mới, mang giao diện hiện đại hơn của đời 2015 (thế hệ thứ 3).

Tương tự, phía đuôi xe cũng nâng cấp nhưng không đáng kể. Cụm ống xả kép đặt lệch một bên được bổ sung chụp ống xả mạ crôm sáng bóng, đặt đối xứng hai bên. Phần ốp cản sau làm giả lưới tản nhiệt sơn đen. Cụm đèn hậu cũng thay sang loại đèn mới như đèn chiếu sáng.

Bộ mâm “zin” độ lên bộ mâm 5 chấu kép sơn đen mới, có kích thước 18 inch, nổi bật bên trong là kẹp phanh màu vàng tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” với ngoại thất.

Sau 150.000 km lăn bánh, nhiều khả năng nội thất đã xuống cấp nhiều, đặc biệt là ghế ngồi. Vì vậy, chủ cũ đã bọc lại toàn bộ da mới với tông màu be chủ đạo, kết hợp cùng màu đen. Vô-lăng và cụm cần số ốp trang trí sợi carbon nhằm tăng tính thẩm mỹ hơn cho chiếc xe thể thao gần 20 năm tuổi. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm được lắp thêm một màn hình giải trí.

Audi TT 2007 tại Việt Nam phần lớn được trang bị động cơ I4 tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD cùng hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Nhờ đó, chiếc xe thể thao có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h.

Với mức giá chỉ ngang ngửa một chiếc xe phổ thông hạng A, chiếc Audi TT này là lựa chọn dành cho những người đã sở hữu một chiếc xe phục vụ gia đình và thích trải nghiệm thêm xe thể thao châu Âu với tầm tài chính không lớn. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng và chăm sóc chiếc xe Đức 18 năm tuổi không hề rẻ như xe phổ thông nên người dùng cần cân nhắc trước khi mua.

