Tại triển lãm Ô tô Munich 2025 (IAA 2025), cả Audi, BMW và Mercedes-Benz đều đã giới thiệu những ngôn ngữ thiết kế và bố cục khoang lái mới mẻ, cho khách tham quan cái nhìn về tương lai của nội thất xe hơi đến từ những tên tuổi hàng đầu trong ngành ô tô thế giới.

Tuy nhiên, sự kiện này không chỉ là nơi ra mắt những mẫu xe concept và công nghệ mới, mà còn trở thành “sàn đấu” giữa ba thương hiệu xe sang lớn nhất nước Đức.

Gorden Wagener - Giám đốc thiết kế của Mercedes-Benz bên cạnh chiếc Concept AMG GT XX. Ảnh: Top Gear

Trái với phong cách đối ngoại lịch thiệp thường thấy của các lãnh đạo doanh nghiệp, Gorden Wagener – Giám đốc thiết kế Mercedes-Benz đã thẳng thừng chê bai đối thủ ngay tại sự kiện. Trong cuộc trao đổi với Top Gear bên lề sự kiện IAA, ông không ngần ngại “đá xoáy” cả Audi lẫn BMW khi đánh giá những thiết kế mới nhất của họ.

Nội thất Audi Concept C như quay về năm 1995

Từng làm việc tại Tập đoàn Volkswagen trước khi gia nhập Mercedes vào năm 1997, Wagener đã thẳng thắn nhận xét khoang lái Audi Concept C “trông như được thiết kế từ năm 1995”. Ông cho rằng nội thất của Audi quá quen thuộc, thiếu công nghệ và không đủ sức thuyết phục trong bối cảnh xe điện đang cần sự đột phá.

Thiết kế nội thất của Audi Concept C. Ảnh: Audi

Dù bản thân ưa chuộng phong cách analog, Wagener vẫn nhấn mạnh màn hình kỹ thuật số là xu thế không thể thiếu. Ông cho rằng màn hình nhỏ vô tình hạ giá trị chiếc xe sang, và việc quay lại với nhiều nút bấm cơ học sẽ “không phải là hướng đi phù hợp để trở thành giải pháp phổ biến”.

Thực tế, Audi Concept C được thiết kế tối giản, với màn hình trung tâm 10,4 inch có thể ẩn đi khi không sử dụng. Dự kiến ra mắt thị trường năm 2027, mẫu xe này được cho là sẽ giữ lại khoảng 90% thiết kế của bản concept, đồng thời nằm trong dòng sản phẩm giữa TT và R8 đã ngừng sản xuất.

Dù sao, 10% còn lại có thể sẽ là sự thay đổi về kích thước màn hình bởi các mẫu xe hiện tại vẫn đang sử dụng màn hình lớn. Ví dụ như Audi Q5 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình thông tin giải trí 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch tùy chọn.

Màn hình BMW Neue Klasse bị chê “khó đọc và mất tập trung”

Nội thất của BMW iX3 hoàn toàn mới. Ảnh: Stefan Baldauf

Không dừng ở Audi, BMW iX3 thế hệ mới – mẫu xe đầu tiên áp dụng triết lý Neue Klasse cũng trở thành “nạn nhân” của Wagener. Ông cho rằng hệ thống hiển thị đa tầng của BMW, bao gồm màn hình HUD trên kính lái, màn hình giải trí 17,9 inch và HUD 3D tùy chọn là “rườm rà và phi thực tế”.

“Thông tin hiển thị quá xa, khiến chữ nhỏ đi và khó quan sát. Người lái lại phải thao tác qua màn hình cảm ứng phụ, vừa bất tiện vừa gây mất tập trung,” Wagener nhận xét. Ông kết luận đây là một giải pháp phức tạp, thiếu trực quan và không thực sự tiến bộ như BMW nghĩ.

Mercedes chứng minh sự khác biệt

Tất nhiên, quan điểm của Wagener rất sắc bén nhưng chúng chỉ phản ánh triết lý thiết kế riêng của Mercedes-Benz đang theo đuổi xu hướng màn hình khổ lớn như MBUX Hyperscreen 39,1 inch trên mẫu Mercedes-Benz GLC EV hoàn toàn mới.

3 thương hiệu xe sang của Đức đang theo đuổi các trường phái thiết kế khác nhau. Ảnh: Top Gear

Tuy vậy, hãng cũng cho thấy sự linh hoạt khi giới thiệu Mercedes-AMG GT XX Concept - mẫu xe thể thao chỉ dùng màn hình 10,25 và 14 inch, vừa đủ hiện đại, vừa tập trung vào trải nghiệm lái.

Những lời nhận xét gay gắt của Wagener đã châm ngòi cho màn đối đầu căng thẳng giữa Mercedes, Audi và BMW. Giờ đây, dư luận không chỉ chờ đợi sản phẩm mới, mà còn tò mò xem Audi và BMW sẽ “đáp trả” thế nào trước màn “đá xoáy” công khai của đối thủ ngay trên sân nhà Munich.

(Theo Top Gear)

