Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 31/10 bác bỏ thông tin Washington đã hỗ trợ ông Flavio Bolsonaro rời Brazil để đến Mỹ, khẳng định chính quyền không tham gia thu xếp chuyến đi của chính trị gia này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu trước các phóng viên tại Atlanta, ông Rubio tuyên bố chính phủ Mỹ không đóng vai trò trực tiếp nào trong việc sắp xếp cho con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rời đất nước sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. “Chúng tôi không tạo điều kiện cho bất cứ việc gì. Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ sự sắp xếp nào để giúp ông ấy rời đi”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Rubio xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép ông Bolsonaro nhập cảnh Mỹ, đồng thời giải thích chính trị gia Brazil này vốn đã có thị thực hợp lệ. “Tổng thống đã nói rõ, nếu ông ấy đến Mỹ qua một cửa khẩu nhập cảnh, ông ấy sẽ được phép nhập cảnh theo diện tạm trú và điều đó đã diễn ra”, ông Rubio cho biết.

Ông Bolsonaro, người thất bại trước ứng viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vòng 2 vào tuần trước, đã cáo buộc có gian lận bầu cử nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông Bolsonaro tuyên bố sẽ lãnh đạo phe đối lập từ bang Florida, Mỹ.

Chính trị gia này rời Brazil và tới Miami, Mỹ vào ngày 28/10 bất chấp lệnh phải giao nộp hộ chiếu của Tòa án tối cao Brazil trong khuôn khổ các cuộc điều tra cáo buộc rửa tiền và gian lận tài chính.

Trong một bức thư gửi tới công chúng, ông Bolsonaro, 45 tuổi tự xưng là “tổng thống đắc cử thực sự của Brazil”. Cha ông Bolsonaro - cựu Tổng thống Jair Bolsonaro cũng từng không thừa nhận thất bại trước ông Lula vào năm 2022 và đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.